Teden v zvezdah: življenje bo pustilo prostor za to, da se malo umirimo

Dovršil se je lunin mrk in odhajamo iz obdobja med mrki. Čeprav smo še vedno v času retrogradnega Merkurja in je bolje, da smo usmerjeni nazaj kot naprej, bo življenje za en teden skrilo zobe in pustilo veliko prostora za to, da se malo umirimo, da ne bo več toliko stresa in se bo dalo v tem novem miru marsikaj pretuhtati, predelati, ozemljiti.

V nedeljo, 7. 5., popoldan bo Venera vstopila v raka, znova bomo iskali več veselja v družinskem krogu, ne toliko med ljudmi, prijatelji. Radost bomo prihranili za tiste, ki jim zaupamo, ki jih doživljamo kot najbližje. Venera v raku nas kliče tudi h kulinaričnemu razvajanju in iskanju najboljših kombinacij za izjemen gurmanski užitek.

Pomemben aspekt, ki bo najmočneje obarval prvo polovico tedna, bo konjunkcija Sonca in Urana v biku, ki bo prinesla bolj jasno nebo, več jasnosti v našem umu, osvobajajočo silo, ki nas bo znala poriniti naprej. Vzemimo si čas, da premislimo o svoji prihodnosti. Vem, da Merkur teče nazaj, a je treba čutiti, kaj je tisto, kam želite iti, ko počistite, kar je treba za nazaj. Občutek svobode, avtentičnosti, edinstvenosti in moč slediti tej edinstvenosti na svoj izvirni način. Začutimo ta občutek, da je vse mogoče, sledimo vzgibom, ki želijo finančne spremembe.

V drugi polovici tedna bo šlo sprva največ energije za harmoniziranje odnosov, saj se Venera 11. 5. povezuje z vozli. Hkrati se Merkur že ustavlja, da bi se obrnil direktno, tako bo proti koncu tedna čutiti tudi potrebo po premisleku, miru, tišini, ki lahko rodi smotrne načrte.

Merkur bo 12. 5. drugič tvoril sekstil na Saturn in ostal ves čas ustavljanja in obrata, do 18. 5., v orbisu, kar pomeni, da nas čaka nekaj dni, ko bomo imeli dobro koncentracijo, znali bomo videti logiko v ozadju in bomo na podlagi preteklih uvidov sposobni ustvariti načrte. Če morate premisliti kaj, kar od vas zahteva veliko zbranost, natančnost, sistematično razmišljanje, bodo ti dnevi kot nalašč za to. Kljub vsemu delujte počasi, svoje delo preglejte še enkrat, tudi ko bo Merkur pridobil hitrost, proti koncu naslednjega tedna. Navsezadnje bomo kljub zbranosti in strukturnemu načinu razmišljanja kako stvar znali bolj razumljivo razložiti šele, ko se bo spet premikal naprej.

Teden pred nami bo nekoliko lažji kot tisti za nami. Ker nas zadnjih deset dni maja še čakajo naporni vplivi, je prav, da izkoristimo te dni, da se ozemljimo, umirimo, zjasnimo.