Teden v zvezdah: zaljubimo se v življenje, užijmo ga

Če smo se upirali, nas je samo potopil v črnogledost in občutek, da je vse samo slabo. Ravno zato lahko Merkurjev prehod v vodnarja sprva doživimo kot izboljšanje, novo energijo, odprtost, pripravljenost iti v novo celi, sveži, jasni.

V soboto, 11. 2., bo sekstil Marsa in Kirona pri marsikom spodbudil učenje postavljanja meja, borbenost zase in svoje, potisnil nas bo v iskanje prave mere pri izražanju nezadovoljstva ali uveljavljanju svojega. V nedeljo bo na nebu paralela Sonca in Saturna, tako se lahko porodijo dvomi o lastni vrednosti oz. sebi, pritisk na samozavest.

Vikend z Luno v škorpijonu nas bo še vedno držal v globinah čustvenega. Dobro bi si bilo vzeti čas tudi za počitek, predelovanje. Idealno je imeti ob sebi nekoga, ki nam je ljub, raziskovati skupne globine. Toda seveda nas intenzivnost škorpijona lahko odpelje tudi v težka čustva in strupene odnose.

Valentinovo bo objeto s konjunkcijo Venere in Neptuna, in to v pravljičnih ribah. Treba se bo igrati ljubezen, pocrkljati ljubljeno osebo. Naj vas vodi domišljija, kako jo presenetiti. Samski si privoščimo nekaj sladkega, priporočam dober romantičen film ali nežno klasično glasbo. Zaljubimo se v življenje, užijmo ga, čeravno sami, poleg tega nihče od nas ne ve, za katerim vogalom nas čaka ljubezen.

Po pravljični sredini tedna prideta zresnitev in vremenska ohladitev ali samo spet več snega. Kajti svetloba (Sonce) se sreča s temo (Saturnom) in nas lahko potegne v občutek, da ni radosti, da je vse naporno in težko. Kljub vsemu ta aspekt, ki nam daje občutek, da nismo dovolj, da ne ustrezamo standardom, lahko izkoristimo poslovno, za dobro načrtovanje prihodnjih projektov. Sonce in Saturn se srečata v četrtek (16. 2.). Isti četrtek bo Merkur v kvadratu z Luninima vozloma. Tako se bodo odprli pogovori, ki bodo pokazali nasprotne vidike in s katerimi bomo z nekaj potrpljenja prisiljeni povezati tisto, kar je težje povezljivo. Besede nekoga nas lahko vržejo iz ravnotežja, toda ravno s tem omogočijo nov pogled na celoto.

Po čustvenem in intenzivnem koncu tedna, ko si je modro vzeti čas zase in pogledati navznoter, kaj ustvarja napetost, sledita dva dneva, ko nas bo čaralo ljubezensko hrepenenje, na katerem lahko tudi kaj lepega ustvarimo. Od srede bo več odgovornosti, bomo bolj resni, lahko čutimo, da nismo dovolj, nekaj bo potemnilo našo notranjo luč. A če to energijo znamo nositi, bomo resni, načrtni, preudarni.