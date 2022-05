Teden v zvezdah: vzemimo vikend na lahko, raje potonimo v svoja čustva

Vikend se nakazuje z zelo napornimi energijami. Luna v škorpijonu nas po povedla v globino in intenzivnost čustvenega doživljanja, privlekla na plan težka in naporna čustva. Da smo pred mlajem, ki je tudi lunin mrk, daje vedeti, da bo zelo veliko napetosti in nas bodo intenzivna čustva kar nosila. Iz prastarega in preteklega, nezrelega in nepredelanega bo prišlo na dan marsikaj, kar bo tudi nas ustrašilo, ne le ljudi okrog nas.

V nedeljo, 15. 5., se dogodijo kar štirje aspekti, kar se redko zgodi. Dva govorita o ovirah in bolečinah. Venerina konjunkcija s Kirnom bo marsikomu prinesla čustvene rane v romantičnih odnosih, Sončev kvadrat na Saturn bo spodbujal občutek neadekvatnosti, kot da nas neka pomembna avtoriteta straši, pritiska. Vplive bosta mehčala dva spodbudna aspekta: Marsova harmonična vez z Luninimi vozli, ki da vedeti, da se da v tem času vseeno kaj izboriti, doseči, Sončev sekstil na Neptun pa bo omogočal, da nam vse to čustveno kuhanje in pritiskanje lahko prinaša uvide in bomo kljub vsemu lažje ohranjali mir, tudi v težki situaciji. Ustvarjalni med nami bodo čustveno stisko in pritiske znali spremeniti v umetnost.

Moj nasvet je, da si vzemimo vikend bolj na lahko, raje potonimo v svoja čustva in jih predelujmo, kot da se izpostavljamo situacijam, v katerih bi se lahko notranji pritisk razplamtel.

Že v ponedeljek popoldne se bo energija umirila in se bo dalo lažje živeti. Ko izstopamo iz obdobja med mrki, bo življenje postajalo bolj umirjeno in varno. Marsova konjunkcija z Neptunom nam 18. 5. lahko ponagaja z lenobo, če pa se porinemo iz pajkove mreže lenobe, bo energija idealna za ustvarjanje.

O vojni bomo spet slišali šokantne novice. V četrtek, 19. 5., bo trigon Sonca in Plutona omogočal, da z voljo in vztrajnostjo dosežemo, kar smo si zamislili. Pri tem znamo biti nekompromisni, najboljše rezultate bomo imeli pri ciljih, usmerjenih k financam. Petek, 20. 5., je videti prijeten. K nam bodo prihajale spodbudne novice, vezane na preteklost. Dobro je, če se sprostimo in družimo.

Vikend bo naporen, močna čustva se bodo okrepila. Če jih usmerimo v kako dejavnost, bomo naredili veliko, sicer nas bodo nosila kot deroča reka. Poskusimo intenzivno energijo uporabiti, da z njo nekaj ustvarimo. Utrujenost, lenobo, pomanjkanje energije lahko pričakujemo od ponedeljka do srede.

Tudi ta postana energija ima v sebi ustvarjalni potencial, le porinimo se v kreiranje. V četrtek bomo bolj odločni in iz globine dobili veliko moč poriniti stvari v smer svojega delovanja. Petek prinaša zanimive in spodbudne informacije.