Teden v zvezdah: Vse do srede Luna pada, marsikaj bo treba spustiti

Po obljubljeni osvoboditvi še nismo v celoti iz težav. Treba se je ponovno zazreti v odnose in drame, ki so se sprožile v decembru, saj se bodo do konca razpletle šele konec tega tedna.

Vse do srede Luna pada, marsikaj bo treba spustiti ter se pripraviti na nov začetek. Ta se nakazuje spodbudno. Karta mlaja obljublja osvobajanje, optimizem, boljše zdravstvene razmere, pozitivne spremembe, vezane na zdravje. Ohranili se bodo pritiski v šolstvu, pri delu z mladimi, v športu, umetnosti. Ker mlaj barva celotni lunin mesec, bodo te teme aktualne še več tednov.

Že jutri (27. 2.) bomo čutili napetosti, ki se bodo stopnjevale od 3. 3. do naslednje nedelje. Venera še zadnjič tvori konjunkcijo s Plutonom, in ker je tudi v konjunkciji z Marsom, se bodo srečali trije planeti. Venera, ki pomeni mir, se bo srečala z Marsom, ki predstavlja vojno, in Plutonom, ki ravno tako predstavlja vojno in smrt, v znamenju, kjer je Mars na višini.

Napetost se bo poglobila, svetovno bo več agresije, tudi na naših osebnih bojiščih bo več projekcij, drame, jeze, sovraštva, spet bomo več poslušali o umorih iz strasti. Nujno moramo delati na sebi, opazovati, katere nezavedne dele budijo ljudje v nas, sprostiti intenzivno energijo, prečistiti škodljive reakcije. Venera in Pluton zahtevata, da spuščamo tisto, na kar smo navezani. Lahko gre za navade, užitek, odvisnost, veselje, odnos, materialne dobrine ali kaj drugega. Res ne moremo ustaviti vojne v Ukrajini ali sovraštva po svetu, lahko pa umirjamo svoje osebne vojne.

Na srečo so pozitivni Sončevi aspekti, ki pomenijo jasnino, zavest, budnost, možnost modrih odločitev. Ti nas bodo dvigovali nad gladino in nam pomagali, da bomo pod še tako močnimi strastmi znali ohraniti pogled od daleč in našli dobre rešitve. Sekstil Sonca in Urana 2. 3. ter konjunkcija 5. 3. prinašata ne le jasno vreme, ampak tudi veliko priložnosti jasno videti situacijo in ohranjati pozitivno naravnanost.

Že v nedeljo se lahko pokaže, kakšni zapleti se nam obetajo v drugi polovici tedna. Trudili se bomo iskati harmonične rešitve in se povezovali, da bi umirili napetosti, agresijo, sovraštvo. Sredin mlaj nakazuje, da nas čaka prijeten lunin mesec. Možne so težke novice, a tudi več jasnine, iskanje demokratičnih rešitev. Četrtek bi lahko bil zelo naporen, prevladovali bodo jeza, sovraštvo, agresija, obsesije, posesivnost. Vendar vseeno ne bomo povsem potonili v negativno, kljub temu bo še vedno zelo veliko jasnine, optimizma in marsikdo se bo skozi čustveno stiskalnico le dvignil nad primitivne in nezavedne načine odzivanja.