Teden v zvezdah: vsak dan bo več energije, ker rate luna

Luna raste, tako bo vsak dan več energije, in smo v obdobju, ko je modro začenjati nove stvari, se lotevati novih projektov, začeti stvari, za katere želimo, da se razvijajo in še dolgo trajajo. Pognati se moramo v akcijo, delovati, vse to podpira rastoča Luna. Ker Sonce in Mars v tem tednu nimata aspektov, nas bodo v akcijo bolj povedle zunanje okoliščine, priložnosti, manj bo našega notranjega pogona.

Vikend z Luno v biku bo miren. Dobro si je urediti dom, ga polepšati, nekaj novega kupiti, poskrbeti za rože. Prav tako bo dobro, da najdemo čas za stik z naravo, začutimo njen mir, lepoto.

Sonce v ribah nakazuje, da bomo do ciljev najlažje prihajali, če se bomo znali prepustiti toku življenja, Mars v dvojčkih pa, da bomo še najbolj učinkoviti, če se bomo znali igrati z vsem, kar nam bo življenje prineslo. Kot bi se igrali s priložnostmi, tako kot pri tenisu, da nobene žogice, ki leti proti nam, ne spustimo, ampak jo usmerimo v želeno smer.

Najslajši aspekt tedna je konjunkcija Venere in Jupitra, ki se bo dovršila šele 2. 3., a njen vpliv bomo čutili vsaj tri dni prej. Življenje nas bo klicalo k užitku, radosti, veselju, sladkobi. Lahko nam prinese tudi priložnost za zaslužek, ljubezen. V vsakem primeru je to čas, ko je prav, da nekoliko bolj razvajamo svoje čute, bolj odprto izražamo ljubezen, si tudi kaj lepega kupimo, kaj prijetnega privoščimo. Premalokrat se zavedamo, da je kroženje in pridobivanje materialnega mogoče samo, če si sem ter tja tudi kaj privoščimo. Ob jasnih večerih ju lahko gledamo, kako sta si vedno bližje, najlepše žareča na nočnem nebu.

Saturn in Pluton na zadnji stopinji sta znak, da se nekje v ozadju milejših, sladkih vplivov le dogaja pomembna razgradnja večjih in trdnejših sistemov in načinov delovanja. Ta razpad energijsko najnežnejšim lahko prinese panične napade, take in drugačne psihične pritiske, saj lahko že vnaprej zaznavajo, da so pred nami velike spremembe.

Merkur se bo dotaknil Saturna na koncu vodnarja v četrtek, 2. 3., in zgoraj omenjeni strahovi se ne bodo dotikali le redkih, ampak večine. Toda tak Merkur je po drugi strani izjemno načrten in nam omogoča, da stvari vidimo take, kot so, ter si namislimo tudi bolj realen načrt. Ker se istega dne, pozno zvečer, Merkur premakne v ribi, bosta jasnost in koncentracija z vrhunca prav potonila v intuitivno, zamegljena bosta s čustvi v naslednjih tednih.

Kljub tihim strahovom v ozadju nas čaka prijeten teden. Znali bomo iti s tokom, si kaj dobrega privoščiti, za trenutek uvideti realnost, preden se spustimo v bolj zmedeno razumevanje situacije.