Teden v zvezdah: Vikenda z Luno v dvojčkih ni modro preživeti na cesti

Smo v obdobju med mrki, tako je res pomembno, da prečistimo dom, počistimo omare, odstranimo vse, česar ne potrebujemo, in se pripravimo na spremembe. Ne reagirajmo premočno nanje, ker se bodo stvari pozneje izkristalizirale in se pokazale bolj realno. Ker je tudi Merkur retrograden, je modreje urejati stvari za nazaj, popravljati, premišljevati, predelovati, kot da bi se odprli novostim. Bo pa kljub vsemu v teh dneh tudi nekaj prijetne energije. Če ne drugega, bomo končno čutili pomlad. Priporočam, da si vzamemo več časa zase in sprejmemo pomladno utrujenost kot adaptacijo na daljšanje dneva, nič hujšega.

Vikenda z Luno v dvojčkih ni modro preživeti na cesti, potovanjih ali kaj podobnega, saj so mogoči zastoji. Čez vikend se tudi ni pametno dogovarjati za naprej, bo pa idealen čas za premislek o preteklosti, pogovore o minulem, saj nam daje bližajoči se sekstil Merkurja in Marsa jasne uvide in moč, da nekaj popravimo, uredimo, namestimo. Če ne bomo rinili med ljudi in v gnečo, bo mešana medsebojna recepcija Lune in Merkurja omogočila, da bo vikend miren in prijeten.

Konjunkcija Sonca na severni lunin vozel bo omogočila, da naredimo še en korak naprej v reševanju finančne krize, po drugi strani se nam lahko nekaj zjasni, pokaže. Omenjena konjunkcija se bo dovršila 24. 4. Naslednji dan je že sekstil Sonca in Saturna, tako so to dnevi, ko je dobro razmišljati načrtno, se lotiti svojih ciljev strukturirano in bodo zmagovali že utečeni pristopi.

V sredo, 26. 4., nam lahko sekstil Venere in Kirona odpira čustvene rane ali rane lastne vrednosti, a na način, da se bomo lažje soočali z njimi, jih hitreje pozdravili. V četrtek imamo še Marsov kvadrat na Kiron, tako se odpiranje ran ne bo končalo. S kvadratom bo vse skupaj bolj silovito in imeli bomo priložnost ozavestiti težave s postavljanjem meja. A lahko si pridemo na čisto, da bolj ko odlašamo s postavljanjem meja, bolj radikalne morajo te biti za rezultat. Razumeti moramo, da je vsako živo bitje z veščino dobrega postavljanja meja ne le varnejše, ampak se, ker zaupa v lastne meje in instinkte, tudi lažje odpre, s tem prispeva k bolj zdravi skupnosti.

V četrtek, 27. 4., bo prvi krajec, ki nam obljublja pomladno energijo, lepo vreme, kljub nemirnim časom lahko z malo truda užijemo praznične dni.

Smo torej v trebuhu sprememb, tako se je pametneje spočiti, delovati bolj počasi, premisliti za nazaj, popraviti za nazaj kot skakati v novo. Z vsakodnevno odločitvijo, izbiro radosti in zadovoljstva, nas vsi pretresi in vrtinci sprememb le ne bodo zaznamovali premočno.