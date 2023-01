Teden v zvezdah: vikend zna biti še naporen

Toda ker so trije planeti še zelo počasni, bomo to novo realnost v celoti začutili šele čez nekaj dni.

Vikend zna biti še naporen. Sobotni mlaj prinaša novo energijo, a bomo potrebovali nekaj dni, da jo bomo znali v celoti začutiti in se pognati v novo. Čez vikend se Uran, še zadnji retrogradni planet, obrača direktno in obljublja čase, ko se bo življenje hitreje vrtelo naprej in bomo zmogli marsikaj na novo ustvariti. Toda Luna bo v vodnarju in Uran stacionaren, kar vseeno prinaša vikend z nepričakovanimi zapleti in stresi. Merkur v harmoniji z vozli nas bo spodbujal k pogovoru, konjunkcija Venere in Saturna nas bo notranje zamrznila, več bo osamljenosti, marsikdo bo imel občutek, da se ga ne ceni.

Na splošno prihajajo boljši dnevi. Ne bo več retrogradnih planetov, na novo direktni bodo pridobivali hitrost. To in rastoča Luna dajejo vedeti, da bo vsak dan več energije, navdiha in poguma iti v novo. Že mogoče, da je Sonce še vedno med Plutonom in Saturnom, da znamo biti bolj črnogledi in ne bo dovolj svetlobe in veselja, toda to nas ne bo ustavilo pri delovanju. V sredo nam sekstil Sonca in Jupitra za kratek čas prinaša tudi malo več optimizma, priložnosti in možnosti razvoja.

Rastoča luna

V tem tednu ne bo veliko aspektov, marsikaj bo odvisno od nas samih. Toda glede na to, da so vsi planeti direktni in luna rastoča, se bo mnogo lažje premakniti v novo z vztrajnostjo in delom.

Ker se Merkur vrača v aspekte, v katerih je bil že dvakrat, se bo še dogajalo učenje, da smo mož beseda, da ima naša beseda težo. Merkurjevo tretje približevanje kvadratu s Kironom bo še zadnjič odprlo naše rane, vezane na izražanje sebe in besede, izrečene o nas. Toda zdaj bomo bolj zreli, zavestni, lažje bomo razumeli in sprejeli to ranljivost kot nekaj primarno našega.

V petek, 27. 1., Venera preide v ribi, kjer je na višini. Ljudje bomo spet bolj sočutni, razumevajoči, v odnosih bolj čustveni, osebni, predani.