Teden v zvezdah: Vikend naj bo namenjen počitku in družini

Pred nami je teden s padajočo luno vse do petka, tako lahko pričakujemo, da se bo energija iz dneva v dan nižala in preveč učinkoviti ne bomo. To, da je Merkur retrograden in se bo vse do petka, 15. 9., tudi upočasnjeval, je še dodatni vpliv, ki nas bo delal manj produktivne in nas klical k obratu nazaj in popravljanju stvari iz preteklosti. Luna bo potovala po poletnih znamenjih, tako so nam ti dnevi dani za sprostitev, odklop. Ker nas ne bodo poganjali aspekti, se bomo morali poganjati sami in bo marsikaj odvisno od nas samih.

Vikend z Luno v raku je namenjen počitku, družini, sprostitvi, našim lastnim čustvom, predelovanju teh. Danes zjutraj je lahko več napetosti, zaradi poldrugega kvadrata Marsa in Urana in je treba paziti na cesti. Če se le lahko odpeljemo do reke, jezera, potočka, morja in se umirimo, bomo energijo tega vikenda dobro izkoristili.

Ponedeljek, 11. 9., in torek, 12. 9., bosta še najbolj učinkovita dneva, ko bomo lahko z načrtom in odločnostjo porinili stvari naprej. Od 13. 9. se bodo začeli pasivni dnevi pred mlajem, tudi že priprava na spremembe, ki jih prinaša mlaj. Ker je to tudi čas počasnega Merkurja in priprava na njegov obrat naprej, je, kot da smo tik pred novim začetkom. Izkoristimo sredo in četrtek za vizualiziranje svoje prihodnosti, za pripravo na novosti, ki prihajajo s spet direktnim Merkurjem in mlajem, ter se osredotočimo na to, kar želimo spustiti in čemur se moramo odpreti.

Pazimo na finance

Mlaj bo že ponoči na petek, 15. 9., tako bomo v petek že lahko čutili spodbudno energijo novega začetka. Mlaj bo na zvezdi Denebola iz Leva, ki je znanilka nenadnih sprememb. Pri nas je v drugi hiši hrane, denarja in pozitivno vezan na Uran v deseti hiši, tako da se v novem Luninem mesecu res pripravljajo velike in pomembne spremembe, lahko tudi rušenje za nov začetek. Največ pozornosti bo namenjene financam in pomembnim korakom naprej na tem področju. Ker je Venera kotna in v kvadratu z Jupitrom v kotni hiši, pazimo na finance, ne pretiravajmo z zapravljanjem.

V tednu pred nami je nujno počistiti iz življenja, psihe vse, kar mora iti, in narediti prostor za novo, ki prihaja z novim Luninim mesecem. Vikend naj bo namenjen počitku in povezovanju s svojimi, prva dva dneva tedna bosta še kolikor toliko aktivna, s svojo voljo bomo lahko marsikaj premaknili. Sledita sreda in četrtek, ko bo bolje, da v sebi predelujemo stvari, odstranjujemo vse, kar mora iti, se pripravljamo na nove začetke. S petkom se že odpre več energije, ki nas potisne v novo smer.