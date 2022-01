Teden v zvezdah: Vikend je lahko napet, ker smo pred polno luno

Merkur je ravno začel svojo pot nazaj, še ves počasen lahko povzroča v soboto zastoje, upočasnitev, ovira načrte ali nas naredi zmedene. Ker se obrača v veliki bližini kvadrata z Uranom, bo v teh dneh bolj hektično, več bo misli, težje se bo zbrati, polno bo idej, a malo notranjega miru. Veliko bo prerekanja zaradi različnih prepričanj. Drugače pa je njegova pot nazaj namenjena poglabljanju vase, popravljanju napak iz preteklosti, temu, da se končno naredi, s čimer se je dolgo odlašalo, predela, premisli, razume, poglobi dojemanje o procesih, v katerih smo.

Vikend je lahko napet, ker smo pred polno luno, tako sta najbolj nedelja, 16. 1., in ponedeljek, 17. 1., lahko čustveno nemirna dneva. Ker se v nedeljo srečata še Sonce in Pluton, bo na plan prišlo več teme, imeli bomo občutek, da smo ujeti v nekaj napornega, zahtevnega, da se na nas pritiska, da nam ni dano izražati sebe v skladu s svojo naravo. Ker se omenjena konjunkcija veže tudi na ščip, se bo njen vpliv povlekel še na ponedeljek, če ne tudi na torek, 18. 1. Polna Luna se bo dogodila v noči na torek, tako se čez dan energije že umirjajo in bo napetosti malo manj.

V torek lunina vozla zamenjata znamenje. Lahko bo več nelagodja, negotovosti, saj se južni vozel premika v škorpijona, s tem prinaša več kriz, drame, pritiskov v preobrazbo na družbeni ravni, severni v biku pa nas bo spodbujal, da najdemo mir, samobitnost, materialno stabilnost. Ker je to proces enega leta in pol, je potrebna potrpežljivost. Preden najdemo vsaj malo miru, nas bo precej potreslo.

V sredo, 19. 1., Sonce, tik preden preide v vodnarja, naredi harmonično vez z Luninima vozloma, kar prinaša več iskanja srednje poti skozi nemoč, krizo. V tem času bomo tudi bolj jasnovidni in bomo lažje vodili ljudi z občutkom, skupnimi ideali, za skupno dobro.

S četrtkovim (20. 1.) prehodom Sonca v vodnarja zapuščamo najbolj učinkovito in delavno obdobje leta in se odpiramo tudi bolj družbeni in povezovalni noti. Manj bomo pomembni mi sami, bolj pa naša skupnost, tim. Več bo idealov in iskanja razumnih in objektivnih skupinskih ciljev.

Čez vikend bomo pod pritiskom. V soboto bo več hektike, nič se ne bo odvilo po načrtih, bolj se bomo trudili narediti stvari pravilno, več je možnosti napak in nesporazumov. V nedeljo prihaja več temne energije, njen vpliv lahko čutimo do torka, več nemira, čustveno bomo močneje reagirali. Torek zna na družbeni ravni prinesti napetosti. V sredo se nam bo marsikaj zjasnilo, na družbeni ravni bo neki vodja poskušal rešiti napeto situacijo. Od četrtka bomo čutili svojo moč v sodelovanju.