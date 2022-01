Teden v zvezdah: vikend bo v energiji konjunkcije Venere in Sonca

Luna raste in nas spodbuja v akcijo. Vikend bo v energiji konjunkcije Venere in Sonca, torej veselju in radosti, ker pa je nedeljski krajec še spodbuden za športne zadeve, bomo mogoče tudi tu kaj praznovali. Glede zdravstva in javne uprave bo več negotovosti, nepričakovanih sprememb, napetosti. Počasen Merkur bo nagajal naši zbranosti in nas upočasnjeval pri pomembnih odločitvah.

Vikend s konjunkcijo Venere in Sonca prinaša več priložnosti za veselje, radost, umetnost in ljubezen. Ker je Venera retrogradna, prinaša oživitev čustev z nekom iz preteklosti ali obuditev že hladnih odnosov, finančno pa neko ovrednotenje za nazaj. Ker je konjunkcija v kozorogu, se bomo trudili nadzorovati čustva, vendar nas globlji del lahko odvede v intenzivna strastna ali divja veseljaška doživetja. Najbolj harmonično lahko to izkoristimo za ples, petje, igro, tudi kreiranje nečesa lepega.

V začetku tedna bo veliko navdiha, ki ga umetniki lahko prevedejo v glasbo, slike, fotografijo, preostali pa si bomo z umetnostjo ali duhovnostjo nahranili dušo. Marsov kvadrat na Neptun (eksaktno 11. 1.) nam krade energijo, nas zapeljuje v lenobo, pornografijo ali vodi k iskanju lagodnih poti do cilja. Ta kvadrat zahteva, da se potrudimo, da iz navdiha naredimo nekaj prelepega. Sonce sekstil Neptun (eksaktno 11. 1.) še dodatno spodbuja kreativnost, navdih in povezanost ter prinaša boljše možnosti, da se notranja napetost preoblikuje v konkretno zunanjo ustvarjalno obliko.

Čeprav bomo počasnost Merkurja čutili ves teden, bo najmočnejša ob koncu tedna, ko bo 13. 1. in 14. 1. Luna v dvojčkih. Takrat bomo še bolj raztreseni, še težje bomo jasno mislili, hitreje bo prihajalo do nesporazumov in nas bo nekaj ustavilo pri dnevni rutini, od nas bo zahtevalo potrpljenje. Ker se bo Merkur ustavljal zelo blizu kvadrata z Uranom, bo v zraku več napetosti, nemira, razdvojenosti, težje bo najti psihično stabilnost in spati. Še najbolj bo ta vpliv ustavljal ljudi, ki imajo več planetov in pomembnih točk v dvojčkih in/ali devici.

Vikend zna prinesti odklop, več veselja, pri tem nas bo nosilo tudi v ekstreme. Obujale se bodo pretekle ljubezni in končno bo dobilo vrednost nekaj, kar smo naredili v preteklosti. Začetek tedna zna biti poln navdiha. Če vso to energijo vložimo v duhovnost ali kreativnost, lahko ustvarimo nekaj izjemnega, posebnega. Od srede naprej bo več zmede, stresa, nejasnosti, nesporazumov, kot da govorimo drug mimo drugega. Odložimo večje nakupe, pomembne dogovore in upočasnimo korak, iščimo potrpljenje, ko se bo zdelo, da se nič ne premika, kot bi se moralo.