Teden v zvezdah: vikend bo energijsko precej nabit

Smo pred polno luno, vikend bo energijsko precej nabit. Ko Luna pritiska na nas, vse čustveno doživljamo mnogo močneje kot običajno in vidimo vse bolj dramatično. Luna bo čez vikend v levu, tako bo potreba po veselju, zabavi, kreiranju, drami še močnejša. Hkrati bomo imeli dva kvadrata. Danes kvadrat Sonca in Urana, ki nas bo delal uporne in samosvoje in zaradi katerega bomo želeli v življenju več adrenalina, a tudi odrezati kaj, kar ni več za nas. Čez vikend bomo močno čutili Venerin kvadrat na Mars, okrepljene bodo strasti, želja po ljubezni in veselju, vendar so mogoče tudi ovire na poti do sreče, pri uresničitvi želja, napetosti v odnosih.

Polna luna prinaša lunin mesec, ko bo več energije, družbeno bo tudi kak špetir, po drugi strani več premikov, dinamike, dela in volje, ki bo vsem na očeh. Mars počasi pridobiva hitrost, Merkur bo ravno ta teden zapustil svojo senco, tako se bo ujetost v preteklo in zaključevanje v preteklosti začetih stvari postopoma zaključevalo.

Po polni luni sledijo mirnejši dnevi. Merkurjeva pot po koncu kozoroga sprva prinaša več zasanjanosti, a tudi navdiha, saj se v ponedeljek, 6. 2., sreča v sekstilu z Neptunom. Več bo sposobnosti s svojimi besedami se dotakniti čustev drugega človeka, njegovega temelja. Hkrati bomo tudi bolj ustvarjalni. Sploh z besedami in glasom bomo znali začarati druge.

Sredi tedna bo Venerin sekstil na Uran spodbujal potrebo po prijateljski ljubezni, ustvarjalnost, tudi na srčni ravni bomo željni vznemirjenja. Predvsem bo pomembno, da se nam kaj dogaja, da imamo občutek svobode in se imamo pravico izražati ustvarjalno na svoj posebni, individualni način.

Proti koncu tedna nas lahko Merkurjeva konjunkcija s Plutonom povede tudi v bolj temačno razmišljanje. K nam prihajajo težje novice. Lahko odkrijemo skrivnost, ki nam bo nekoliko pokvarila dan, dva. Vendar bo že naslednjo soboto Merkur vstopil v vodnarja in bomo spet razmišljali malo bolj odprto, objektivno, ne le usmerjeno na določen cilj.

Pred seboj imamo nekoliko napet vikend, ko bomo znali iz muhe narediti slona in bili v odnosih premalo tolerantni, potrpežljivi. Koristno bi bilo to energijo uporabiti za ustvarjanje. Pazimo, da s svojimi nespametnimi besedami ne odženemo osebe, ki nas ima rada. Pozneje čez teden bomo družabni, igrivi, v ljubezni se bo vse odvijalo veliko bolj vznemirljivo. V četrtek in petek nas lahko potegne v negativno razmišljanje ali pridejo do nas negativne novice.