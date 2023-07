Teden v zvezdah: Veliko priložnosti za pomembne pogovore z ljubljeno osebo

Marsikdo bo užival na dopustu, a je koristno to lunino fazo izkoristiti za bolj aktivno počitnikovanje. Čeprav nas bo Luna spodbujala k aktivnosti, bodo drugi vplivi obremenjujoči.

Plutonov kvadrat z luninima vozloma ostaja v eksaktnosti do 28. 7., tako se v ozadju dogajajo veliki pritiski, tako družbeno kot osebno. Na družbeni ravni se lahko zgodi katarza, kriza večje množice ljudi, na zasebni globoko notranje čiščenje in preobrazba. Obe energiji je treba sprejeti odprto kot pomembne življenjske sile očiščevanja. Že danes bo Sonce z omenjenim kvadratom tvorilo veliki križ. S tem je velika verjetnost, da se dogodijo veliki družbeni premiki. Ob tej astrološki kombinaciji prevladuje občutek, kot da bi tema hotela premagati svetlobo. Vendar gre le za občutek. Taki dnevi so pomembni, da pokažemo vzdržljivost in trdno odločitev, da delujemo zavestno, pozitivno in z vero v pozitiven razplet. V soboto lahko s svojimi besedami marsikomu pomagamo ali smo deležni aha momentov, ko nam kdo odkrije našo rano. Prej jo vidimo, prej jo bomo pozdravili.

V nedeljo, 23. 7., bo Luna v tehtnici, Venera stacionarna v obratu nazaj, tako bo življenje obstalo. Ohranimo pozitivnost, v odnosih bo energija močno skoncentrirana in marsikdo bo imel pomemben vpogled. Isti dan prestopi Sonce v leva. To prinaša več notranje moči, odločnosti in jasnega pogleda. A dokler je aktiven Plutonov kvadrat na lunina vozla, pritiski teme in težav ne bodo izginili. Venerina pot nazaj prinaša obdobje retrospekcije v odnosih, najbolj ljubezenskih ali partnerskih. Pomaga nam uvideti, koliko se cenimo, čas je koristen za finančno revizijo. Na družbeni ravni nam Venera lahko pomaga najti mirne rešitve, ustaviti sovražnost in mir.

Čeprav bo Pluton pritiskal na nas in nas lahko obremenjujejo naravne katastrofe in pritisk temnih, napornih ljudi, se obetajo tudi simpatični vplivi. V četrtek, 27. 7., se bosta srečala Merkur in Venera ter konec tedna obarvala z več občutka za druge, s spodbudnimi besedami in prijaznostjo. Vpliv izkoristimo za kreativno izražanje. Ker se Merkur veže z retrogradno Venero, bo veliko priložnosti za pomembne pogovore z ljubljeno osebo, ki prinašajo vpogled v odnos, razumeti težave, s katerimi se soočamo.

Torej še en teden družbenih izzivov. Naše senčne lastnosti se vračajo. Ostanimo mirni, saj je to le preizkušnje vere, zaupanja, naše svetlobe. Ko je teme največ, naše lučke najbolj svetijo. To je zaupanje vase, v življenje in ljubezen.