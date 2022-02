Teden v zvezdah: Vedno bolj bomo čutili, da se bližajo pozitivne spremembe

Vedno bolj bomo čutili, da se nam bližajo pozitivne spremembe, razjasnitev, kot bi se sestavljanka sestavljala. Manj bo napetosti, omejitev.

Vikend z Luno v tehtnici nas bo navdajal s hrepenenjem po ljubezni, harmoniji, ker je njena vladarica blizu Marsa, tudi s strastjo, v nedeljo se lahko prebudijo iz premočnih strasti tudi napetosti. Venera in Mars potujeta po kozorogu in se sprva premikata v sekstil z Neptunom, kar bo ves teden spodbujalo ustvarjalni navdih in ljubezenska hrepenenja.

Najmočneje bomo to navdahnjeno energijo čutili 23. 2. (Mars sekstil Neptun) in 24. 2. (Venera sekstil Neptun). Do kje se bomo pustili začarati oziroma bomo čarali druge, je odvisno od naše natalne karte. Vsekakor dolgotrajni odnosi lahko z nekaj romantike prižgejo strasti in se poglobijo. Sveži odnosi dobijo nekaj navdiha, vendar tudi izgubijo stik z realnostjo, kdo ta naš ljubi/ljuba res je. Samski lahko uživamo v romantiki prek umetnosti ali sami v sebi odkrivamo, kako strast poganja našo ustvarjalnost.

Merkur v vodnarju bo zbistril naš um, prinesel tisoč idej in potrebo po tem, da vse razumemo. Jasnost razuma lahko prinese tudi nova spoznanja, ki lahko odprejo osebne rane, a prinašajo tudi možnost zdravljenja. Ta energija bo najmočnejša 23. 2. (Merkur sekstil Kiron).

Ideje nas bodo preplavljale vse do petka, najmočneje bomo čutili nemir, ki ga prinaša obilje idej, v noči na 25. februar (Merkur kvadrat Uran). To je tudi noč, ko bo več nespečih. Potrebna je previdnost na cesti, več bo hektike. To bo spet budilo tudi večjo potrebo po uporu obstoječi miselnosti.

Sonce potuje po ribah in dodaja kreativnost, navdih, poduhovljen, spravljiv, umirjen ton. Uči nas predati se situaciji in spustiti navezanosti, hotenja in želja, biti bolj pretočen in se prepustiti, da se skozi nas vrši božja volja oziroma da pustimo življenju, da teče skozi nas in nas usmerja. Ker so ribe zadnje zimsko znamenje, nas Sonce s svojim zgledom uči spuščanja nečesa za nov začetek, kar pomlad je.

Rojeva se novo upanje, novo življenje. Ni še čisto realnost, a iz tujine lahko poslušamo o osvobajanju, opuščanju ukrepov, vemo, da prihaja tudi k nam. V predpomladni vznesenosti se bodo pisale pesmi, pisma, marsikaj, kar bo klicalo k ljubezni. Vsa ta tiha, strastna energija prinaša do četrtka navdih in kreativnost. Idej nam ne bo manjkalo, zato si jih zapisujmo.

Kar vrele bodo iz nas v noči na petek. Boljši časi prihajajo. Čaka nas še eno očiščevanje z zadnjo Venerino konjunkcijo konec februarja, vendar se bo kljub temu lažje dihalo.