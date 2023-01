Teden v zvezdah: več življenjske energije, razum nam bo bolje delal

Po dolgem času lahko rečem, da bo teden pred nami prav prijeten. Luna raste, z njo tudi volja do življenja in sposobnost kaj konkretnega narediti. Aspektne povezave med planeti so temeljno spodbudne. Več bo volje, življenjske energije, razum nam bo bolje delal. Venerino potovanje po ribah pa nas bo naredilo bolj čustvene in nežne v odnosih, da ne bomo več tako obremenjeni in posledično hladni drug do drugega.

Že čez vikend bomo po eni strani mirni, po drugi bo kljub Luni v biku vedno več energije in dinamike in bosta spodbujeni podjetnost in borbenost, kar bomo čutili tudi v ponedeljek. Če se želimo počutiti še bolje, bi bilo koristno, da vsaj uro dneva posvetimo športu ali fizični aktivnosti. Čez vikend in v ponedeljek ne bomo le energijsko nabiti, ampak bomo imeli tudi čudovite zamisli in se nam lahko marsikaj sestavi.

Sredi tedna bomo predelovali svoje negotovosti in dvome o lastni vrednosti, vendar bomo to počeli mirno, hkrati bo veliko podpore ljudi v naši okolici. Pozneje se bosta Venera in Mars ujela v kvadrat, in čeprav bo eksakten šele v noči na 5. 2., bomo proti koncu tedna vedno bolj čutili disharmonijo med nasprotjema. Ljubezen in strast, ženska in moški, vse to se bo vrtelo na neuravnotežen način in ustvarjalo veliko kreativne energije, a na žalost tudi veliko nemira v odnosih.

Ovirano bo neko naše veselje, v finančnem pogledu nam lahko nekdo nekaj vzame, v čustvenem pogledu bo veliko nemira med partnerji. Kot vedno lahko rečem, da se ta nemirna energija, ki lahko deluje zelo sovražno, najlažje sprosti med rjuhami ali se jo uporabi kot gonilo za kreiranje. Pazimo, da s preostrimi besedami ne ranimo tistih, ki nas imajo radi. Ker je Venera na višini, kjer je ženska energija lahko najlepša v svoji nežnosti in predanosti, bi prosila moški svet, da niste čisto površinski in neresni (Mars v dvojčkih). Na tak način ne le ranite svojo ljubo, ampak tudi sebi vzamete možnost za nežnost in ljubezen, ki jo je taka Venera sposobna dati.

Torej povedano na hitro: lepi dnevi so pred nami. Intelektualno bomo ostrejši, idej bo več. Energijsko tudi nekoliko boljši, kot so bili prejšnji tedni. Znali bomo stvari konkretno narediti. Sredi tedna se bodo celile rane naše samozavesti in bomo prijazni drug do drugega.

Pozneje pa je potrebna previdnost v odnosih, da ne krepimo razlik med spoloma, ampak se potrudimo kljub temu povezati. Konec tedna je koristno napeto energijo izkoristiti tudi za ustvarjanje. Strast nam lahko daje veselje do življenja, če se le potrudimo biti ljubeči in pozorni drug do drugega, ne glede na medsebojne razlike.