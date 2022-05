Teden v zvezdah: več bo težkih in zastrašujočih informacij

Vikend je bil namenjen užitku, počitku. S padajočo Luno tik pred mlajem in v biku ga je modro izkoristiti za počitek, iti na lepše, v naravo, ob morje, kaj dobrega pojesti in popiti, niso pa to dnevi za kako naporno akcijo.

Čeprav bosta Mars in Jupiter v konjunkciji, kar lahko spodbuja potrebo po akciji in dinamiki, bo po moje ta konjunkcija prinesla tudi precej visoke temperature in nas s tem naredila prej bolj pasivne kot aktivne. Vsekakor bo čez vikend več pretiravanja, ali v lenobo ali v pretirano akcijo, več objestnosti, več pretirane akcije.

Teden pred nami bomo najmočneje doživeli skozi obrat Merkurja in Saturna, ki se obračata blizu medsebojnega kvadrata. Za nas astrologe je to kar pomemben trenutek, saj se na svetovni ravni pripravljajo težke novice, pritiski, skrbi, lahko tudi povezano z vojno v Ukrajini. V Sloveniji je ta čas močno povezan z volitvami, saj je bil Merkur v času volitev pri nas v kvadratu s Saturnom.

Od 30. 5. do 5. 6., ko bo Merkur na 26 stopinji bika, na zvezdi Algol, bo več skrbi in strahov, pritiskov, lahko tudi primitivnih besed, ovir, vezanih na volitve in zmagovalce volitev.

Na osebni ravni ta približujoči se kvadrat, ki se ne bo nikoli dovršil, pomeni, da bomo v tem tednu razmišljali negativno, na osnovi panike, strahu, kar bo povezano z napadi ali zbeži vzvodi. Več bo težkih in zastrašujočih informacij. Ker se kvadrat ne bo dogodil, se bo vsa ta groza dogajala bolj na mentalni ravni kot v realnosti in se iz vseh strahov, blatenj, primitivnosti ne bo rodilo večje zlo.

Na splošno še ni čas za kake pomembne dogovore, treba je počakati vsaj do 5. 6., raje še kak dan dlje, da se začne Merkur obračati direktno in se zaključi to predelovanje preteklosti in vse možne nevšečnosti, ki smo jih imeli v zadnjih tednih.

Danes (28. 5.) bo Venera vstopila v znamenje bika in s tem bomo nekaj tednov v odnosih nekoliko bolj spravljivi, znali bomo bolj uživati v zemeljskih užitkih, ta pozicija izboljša tudi naš občutek za materialno področje ter pripelje konkretne priložnosti za zaslužek. V tem tednu Venera še nima aspektov in zato ne bo prav veliko ovir pri naših željah, lažje bomo prišli do želenega.

Od ponedeljka bo energije in volje za življenje veliko in z njo lahko marsikaj naredimo, če le ne pademo pod vpliv strahov in panike, ki bo prihajala do nas s takšnimi in drugačnimi sporočili.

Torej, privoščimo si kaj okusnega ali lepega za vikend, se spočijmo, odmaknimo od stresa in poskusimo ne pretiravati do nobene skrajnosti. Od ponedeljka bo spet rastoča luna in z njo več energije. Toda zaradi obračajočega se Merkurja in Saturna je modro odložiti pomembne dogovore in nove začetke na čas po 5. juniju.