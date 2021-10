Teden v zvezdah: V sredo prihaja res močan mlaj

Vse do srede bomo imeli manj energije, saj se bomo približevali mlaju. Kljub temu se bo v nas nabirala jeza, ki jo bodo gnali ego motivi, projekcija necenjenosti s strani ljudi, ki nas obkrožajo. Pozitivna stran bližajoče se konjunkcije Sonca in Marsa, ki se bo vkodirala tudi v mlaj, prinaša visoke temperature, več podjetnosti in drznosti, negativna stvar pa so jezna čustva zaradi nesprejetosti drugih.



Vikend bo v dokaj prijetnih energijah. Sobota, 2. 10., nas bo vodila v željo po ljubezni, strasti, z Venerinim sekstilom na Pluton bomo imeli bolje razvit čut za finance. Luna v levu nas bo klicala k veselju, najbolj v noči na nedeljo.



V nedeljo, 3. 10., se bomo umirili, bolj kot zabavo bomo potrebovali red, več bo premišljenosti, razmišljali bomo o preteklosti. Sončeva opozicija s Kironom bo nekaterim budila ranljivost ega, nas opominjala, da je naša vrednost neodvisna od mnenja drugih. Kar trije planeti so v tehtnici, zato bomo imeli preveč potrebe po odobravanju drugih, kar bo tudi vzrok težav. V ponedeljek, 4. 10., nam bo nekaj (pogovor, sporočilo) razjasnilo preteklost, najverjetneje pozitivno, in bomo zaradi tega lažje stopali naprej, ta vpliv lahko pripišemo trigonu Merkurja in Jupitra.



V sredo je res močan mlaj, v katerem je tudi Mars, tako lahko pričakujemo več vročekrvnosti, nemira, jeze. Mlaj za Slovenijo obljublja dotok tujega denarja ter spodbudne dogovore. To je čas novih začetkov, toda ob toliko retrogradnih planetih, kot jih je ta trenutek, nas bo še marsikaj vleklo nazaj in bo težje stopiti naprej. Bo pa več napetosti in nemira, do petka se bo dvigovala temperatura tako na termometru kot v družbi, veliko jeze bo. Pozitivna narava Marsa sta akcija in dinamika, toda v tehtnici in še v ozvezdju Krokarja prej prinaša na plan nezdravo bitko zaradi občutka nemoči, nespoštovanja, bitka je reakcija na nekoga, nekaj. Bodimo aktivni, delujmo, izražajmo se, bodimo podjetni in prodorni kot skupina, vendar ne zaradi reakcije, ampak notranje potrebe ali želje.



7. 10. gre Venera v znamenje strelca in prinaša boljše odnose, več priložnosti za veselje, ljubezen in bolj optimistično naravnanost. V finančnem pogledu pa bomo manj varčni, bolj zapravljivi, čutili bomo, da si zaslužimo lepe stvari in trenutke.

Čeprav bomo vročičnost konjunkcije kolerikov čutili ves teden, doživi vrhunec 8. 10.



Oktober se bo torej začel s toplim vremenom in vročično naravo ljudi. Ko se borimo v tem tednu zase in za svoje, za svojo idejo, zaupajmo vase in v svojo ekipo in se manj ukvarjajmo s tem, ali smo s svojim delom sprejeti in deležni odobravanja.

