Teden v zvezdah: Dokaj naporni dnevi so tu

Smo v obdobju med mrki. To je čas, ki je stresen, naporen, včasih se zdi, da ni nič stabilno, drugič, da nam nepričakovane spremembe spodnašajo temelje. Toda vse spremembe so tu, da nas postavijo na pravo mesto, vse se dogaja v skladu s tem, kar podpira naš razvoj. V teh težkih časih, časih sovraštva in vojne, je težko sprejeti ta stavek. Vendar sama o njegovi resnici ne dvomim, tako je življenje s takim pogledom mnogo lažje in so spremembe vedno tudi pustolovščina.

Teden ne bo naporen le zaradi mrkov

Teden pred nami ne bo naporen samo zato, ker se v soboto zvečer dovrši kolobarjasti sončev mrk, ki bo viden po vsej dolžini Amerike (Severna, Srednja, Južna) in na omenjenih območjih prinaša nepričakovane spremembe, ki se lahko izražajo tudi prek narave in njenega klica po ravnotežju. Prave posledice tega mrka bodo vidne šele čez leta. Slovenci ga bodo doživeli hitreje, prinesel bo zdravstvene težave in finančne skrbi v jesenskih mesecih, ne bo pa imel dolgoročno katastrofalnih vplivov.

A teden pred nami ne bo naporen le zaradi mrkov, ampak tudi, ker prihaja do paralele med Marsom in Saturnom 18. 10., vpliv pa lahko čutimo od 16. do 22. v mesecu. Hkrati bo Luna zunaj Sončevih meja od 18. do 22. 10. Tako bomo čustveno znali pretiravati, delati dramo in nas lahko življenje prestraši, oteži, obremeni.

Čez konec tedna bomo več pozornosti namenjali odnosom. Z malo truda in prijaznosti se lahko povežemo in si pomagamo, da bo vsem lažje.

V sredo, 18. 10., bo Sonce na južnem Luninem vozlu, zaradi česar bo manj vitalne energije ali bo na družbeni ravni prišla informacija o padcu ali težavah pomembne avtoritete. Manj bo optimizma in pogled na situacijo bo zamegljen. Isto sredo bo eksaktna paralela Marsa in Saturna, tako bo še več občutkov bremen, utrujenosti, v zraku bo več strahu iti v novo, naprej. Dotika se nas lahko tudi trdovratna jeza, zamera.

Možne manj prijetne informacije

V četrtek, 19. 10., bo na južnem Luninem vozlu Merkur, tako da so spet možne manj prijetne informacije in nas novice lahko plašijo.

V petek, 20. 10., sta Sonce in Merkur v konjunkciji, s tem bo več jasnine, spoznanj, lažje bomo razumeli naporno obdobje, v katerem smo, kaj nam želi dati, česa se moramo v tem času osvoboditi. To je dan, ko si je modro postaviti pomembna vprašanja in začutiti v sebi odgovor nanje.

Dokaj naporni dnevi so tu in ni druge možnosti, kot da gremo pogumno skoznje. Trudimo se vse jasno komunicirati z ljudmi, da ne bodo ostajale zamere. Vitalne energije ne bo prav veliko, se pa nam bo proti petku vedno bolj jasnilo, kje natanko smo, kaj se dogaja in zakaj se stvari dogajajo, kot se.