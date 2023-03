Teden v zvezdah: treba se bo paziti lastne naivnosti

Pred nami je kar naporen teden. Treba bo delati na ozemljitvi in se paziti lastne naivnosti. Sredin krajec obljublja veliko zmede, zavajanja, laži.

Vikend je lahko še prav prijeten. Luna v škorpijonu bo budila več strasti. Danes bo sekstil Venere in Marsa dovršil prijeten ples med nasprotji, ples med partnerjema, ljubimcema ali v nas samih kot strast in ljubezen do življenja in klic po ustvarjalnosti.

Dopolni se še en sekstil, harmonično se bosta povezala Merkur in Uran, naši možgani bodo delali hitreje, imeli bomo veliko zanimivih zadev in razmišljali zunaj ustaljenih principov. Več bo intuitivnih prebliskov. Ker intenzivnost škorpijona ni za vsakogar, je nedelja lahko za nekatere preveč intenzivna, na zunaj bomo pasivni, znotraj nas pa se bo marsikaj dogajalo.

V sredo, 15. 3., se bo dopolnil tretji kvadrat Marsa in Neptuna, ki ga bomo čutili od nedelje. Jemal nam bo energijo, več bo utrujenosti, paziti se moramo manipulantov, zmikavtov. Tudi družbeno se nas lahko hrani s kakimi vojnimi lažmi ali te pridejo na plan in nas šokirajo. V sredo je tudi krajec in v njem omenjeni kvadrat, tako bo naporen vpliv trajal dlje, vsaj en teden. Veliko laži bo prišlo na dan, grdih besed, napetosti.

Ne smemo verjeti vsemu, kar bomo slišali. Kljub vsej zmedi bo zaradi trojne konjunkcije, ki bo v četrtek, 16. 3., to izjemen čas za umetnike, tudi za ljudi, ki se potapljajo v duhovne energije. Pomembno je, da dvigujemo vibracijo, potem bodo vsi kvadrati, ki bodo 16. in 17. marca, delovali manj destruktivno, nas samo potisnili v delovanje. Govorim o kvadratih Sonca in Marsa, Merkurja in Marsa ter Venere in Plutona: vsi ti rušijo mir, prinašajo tekmovalnost, grobe besede, posesivnost in sovražnost, lakomnost.

Ko je v treh dneh nabrano toliko aspektov, je gotovo, da se bo na družbeni ravni dogodilo nekaj velikega, pomembnega. Če želimo ohraniti mir in pomagati človeštvu v dvig na višjo vibracijo, pazimo nase, na svoje reakcije, jezik, strupene tendence. Ne ukvarjajmo se z drugimi, ozrimo se navznoter in prenesimo pritiske k negativnemu, bodimo bojevniki luči.

Prestop Venere v bika v četrtek, 16. 3., bo vsaj malo pomiril napetosti in nas naredil bolj obvladane. Njen sekstil na Saturn v petek, 17. 3., bo prinesel nadzor na področje financ in odnosov. Lažje bomo naredili, kar je prav, kot sledili destruktivnim težnjam v nas.

Teden pred nami ni enostaven. Soboto še lahko zvozimo, kasneje pa se zdi, da se bo življenje zapletalo in prinašalo družbeno in osebno več napetosti. Več bo negativne energije in potruditi se moramo, da ohranimo pozitivno naravnanost, da smo čim bolj trdno v svojem središču. Na energijski ravni nas lahko hoče kdo zmanipulirati. Vzdržimo. Zaupajmo vase. Naredimo, kar čutimo, da je prav, in ne reagirajmo na provokacije.