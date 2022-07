Teden v zvezdah: to niso časi za nove začetke

Luna se počasi manjša in vse do četrtka, 28. 7, ko bo mlaj, izginja. To niso časi za nove začetke, pa če bomo še tako močno čutili, da bi nekaj novega porinili v akcijo, ustavimo se, pripravimo, premislimo, od četrtka bo vedno več priložnosti, da vse to, kar zdaj pripravljamo, tudi uresničimo.

Jupiter se obrača nazaj, njegovo ustavljanje nam lahko vzame nekaj zaleta, obrat nazaj, ki se bo ravno tako dogodil v četrtek, pa nakazuje mesece, ko se bomo morali vračati po že uhojenih poteh in ponovno premisliti svoje načrte, zaupanje in tudi finančno področje. Od nas se zahteva, da vsaj malo opustimo zunanje materialne cilje in pogledamo v zakulisje, v notranjost, kje so naše motivacije, naši cilji, kaj je tisto, kar je v ozadju delovanja. Obrat navznoter je nujen, hkrati tudi koristen.

Vikend z Luno v dvojčkih bo živahen. Težko se bomo umirili, veliko si bomo imeli povedati, marsikatera zanimiva spoznanja se bodo rodila v nas, saj se prav danes (23. 7.) Merkur veže v trigon z Jupitrom. Kljub vsemu bo nekaj tudi nemira, treba je paziti na cesti, saj Merkur iz omenjenega trigona potuje v kvadrat z Marsom, ki se bo dogodil 26. 7., vendar ga bomo čutili že v nedeljo in tudi v ponedeljek.

Ta vpliv nas bo delal trmaste v svojih prepričanjih, prepirljive in nemirne. Dobro je ta nemir vložiti v natančno delo z rokami. Ponedeljkov (25. 7.) kvadrat Venere z Jupitrom ne bo zmanjševal napetosti, dodal bo prevelike želje in pričakovanja, zapravljivost, v odnosih pa pomanjkanje zaupanja in izsiljevanje svojega.

V sredo, 27. 7., je pomembno, da se pogovarjamo, kajti pogovori bodo pomagali zdraviti naše rane. Četrtkov mlaj je temeljno optimističen, napoveduje lepo vreme in novo upanje, impulz za uresničevanje svojega poslanstva. Toda v njem je skrit tudi kvadrat Merkurja in Urana, kar lahko prinese več vetra na ta dan, lahko pa nas naredi izjemno nemirne zaradi preobilja misli, ker gre za fiksen kvadrat, pa tudi neprilagodljive, živčno in trmasto vztrajanje pri svojem in nesposobnost slišati še koga drugega.

V petek, 28. 7., se Merkur negativno veže na vozla in prinaša izzive usklajevanja dveh nasprotij, nujno bi bilo prisluhniti obema stranema.

Če povzamem, po vznemirljivi soboti bo nekaj bolj napetih dni. Ko nam bodo misli delale sto na uro, bomo težje slišali ideje, predstave, vidike drugih ljudi, potrebna je previdnost na cesti, saj bomo prepogosto v svojih misli, idejah, vznemirjenih in premalo tu in zdaj. Jupitrovo obračanje nam lahko prinese kake skomine glede finančnega področja ali kak dvom in strah, da bi se naše sanje uresničile.

Le pogumno dalje, samo malo več časa potrebujejo in moramo v tem dozoreti. Mlada Luna prinaša nekaj streznitev, kar se tiče naše države. Toda temeljno spodbuden lunin mesec.