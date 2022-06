Teden v zvezdah: teden spodbudnih vplivov z manj izzivi

Kako že gre pesem? Ko življenje zakrije zobe, pridejo iskrice in dobri ljudje … Nekaj takega nas čaka v tem tednu. Astrološko povedano teden spodbudnih vplivov, z malo aktivatorjev za delo, z manj izzivi, sladek teden, namenjen lepim in svetlim vidikom življenja – uživati, ljubiti, ustvarjati, se pogovoriti, dogovoriti. Čas bo spodbuden tudi za intelektualne izzive.

Vikend z Luno v vodnarju nas bo naredil nemirne, željne družbe, adrenalina. Okrepljena bo radovednost in stvari se bodo morale dogajati hitro. V soboto lahko doživimo ljubezenske bolečine, imamo občutke, da nismo dovolj cenjeni, nas skrbi denar. A ker se Venera iz kvadrata s Saturnom premika v sekstil z Neptunom, se bo ta skrb počasi umirila in najverjetneje nima tako realnih temeljev, kot jih zaznavamo.

Merkur v soboto zapušča svojo senco, ovire in težave, vezane na komunikacijo in tehnologijo, se bodo umirile. Njegova aplikacija k Jupitru prinaša več lepih pogovorov, jasnih misli, logičnega povezovanja in optimistične naravnanosti. Vidi se sposobnost pisanja, izražanja, vsekakor je to spodbuden čas za kupovanje knjig, elektronskih naprav.

V ponedeljek bo Sonce na zadnji stopinji, s tem bomo bolj počitniško naravnani, edino, kar nam bo dobro služilo, je razum. Zvezde so naklonjene študentom. Sonce preide v raka v torek, 21. 6., s tem vstopimo v poletje in se energije nagnejo v smer, ko delo ni najpomembnejše, ampak bodo glavni odnosi, sploh najtesnejši. Spet bo več časa za družine, otroke, več priložnosti, da se imamo lepo, se spočijemo.

Marsovo potovanje po znamenju ovna kljub temeljno izjemno lagodnim in prijetnim dnevom daje vedeti, da bomo imeli še vedno dovolj energije za šport in delo ter da če presežkov ognjene energije ne bomo sproščali s fizično aktivnostjo, imamo lahko težave z jezo in napadalnostjo.

Venera, preden preide v znamenje dvojčka, tvori trigon na Pluton v torek in v začetku tedna budi strasti, prinaša priložnosti za zaslužek in nas dela magnetno privlačne. V četrtek, 23. 6., preide v znamenje dvojčka in obljublja tedne, ko bomo bolj igrivi, mladostni, se bomo radi družili, potrebovali humor in zabavo.

Lepo je kdaj napovedati tak teden. Ko se bo sladkoba življenja dotikala naših ust, nam risala nasmeh. Odprimo se ustvarjalnosti, ljubezni, druženju, strasti. Študentom bo razum dobro delal. Tudi če si bomo morali v teh lepih dnevih nekaj izboriti, se poriniti naprej, bo dovolj energije. Adrenalinski podvigi bodo budili našega notranjega borca in nas delali žive.