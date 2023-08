Teden v zvezdah: Stvari se ne bodo odvijale po naših željah

Po kolikor toliko spodbudnem tednu se energija zopet obrača in imeli bomo več izzivov. Marsikdo že čuti Merkurja, ki je tik pred obratom, 24. 8. bo začel svojo pot nazaj, vendar je pred tem počasen in že 23. 8. sredi svoje stacionarne poti. Tako lahko pričakujemo, da nam bo teden prinašal veliko zapletov, da se stvari ne bodo odvijale po naših željah, nas bo življenje marsikje ustavljalo. Ali bomo stali pred zapornico, v koloni ali se samo ne bodo mogli odviti projekti, na katere se pripravljamo. V tem času so možni nesporazumi, napake, pozabljivost ...

Sonce se 19. 8. harmonično veže na lunina vozla, tako se nam lahko marsikaj zjasni v odnosih. Od 20. 8. do 21. 8. bo tvoril jod z Neptunom in Plutonom, kar lahko prinese globok notranji dušni smerokaz naše poti, vendar je po drugi strani to velik izziv, nepričakovane spremembe, velikokrat jod ponagaja vremenu. Čez vikend bomo že čutili Marsovo opozicijo z Neptunom, vse do 22. 8., ko bo eksaktna. To so dnevi, ko se nam ne bo veliko dalo, velikokrat se bomo počutili fizično izžeti, lenobni. Po drugi strani je to čas, ko moramo biti v odnosih previdni. Hitro se lahko zgodi, da nas nekdo ogoljufa, zmanipulira, okrade, še najbolj mladi fantje, sinovi, ljubimci. Ker je vsako energijo mogoče izkoristiti pozitivno, je omenjena opozicija dobra za požrtvovalno delo za ideal, pomočniško delo, naporno ustvarjanje, kreiranje.

Retrogradna Venera ponovno tvori kvadrat z Jupitrom, in če se nam je do sedaj skrivalo, kje smo preveč zapravljali, kaj smo preveč cenili, od koga preveč pričakovali, se nam bo okrog 22. 8. to pokazalo.

Sonce bo 23. 8. vstopilo v devico in nas začelo pripravljati na običajno vsakodnevno življenje, delo, skrbi, odgovornosti, šolo in vse, kar nas s septembrom čaka.

Prvi krajec 24. 8. se veže na opozicijo Sonca in Saturna in obljublja več skrbi, omejitev, odgovornosti, ki nas čakajo do polne lune.

Proti koncu tedna bo energije več, tudi strasti, potrebe, da damo fizično vse od sebe. Marsov trigon s Plutonom (eksakten 25. 8.) prinaša praktično in vztrajno energijo, tik preden se Mars umakne iz pridne device in vstopi v znamenje odnosov ter pričenja vznemirjati harmonijo v njih. Poldrugi kvadrat Venere in Marsa budi strasti, želje, hotenja, če z energijo strasti ustvarjamo ali smo čemu predani, bo manj drame in več narejeno.

Pripravimo se, nič se ne bo odvijalo po naših željah. Pazimo, da ne bomo naivni, da ostajamo osredotočeni in skromni. Z nekaj naivnosti in veliko želja se lahko ujamemo v nesmiselne nakupe. V odnosih bodimo realni. Prevelika pričakovanja bodo prinesla razočaranje.