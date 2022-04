Teden v zvezdah: stresni dnevi bodo do 11. aprila

Venera je zapustila Saturnovo znamenje, tako bo več radosti, zadovoljstva, harmonije, miru. Upam, da bo njeno potovanje po znamenju njene višine dvignilo srca tistih na oblasti, da poiščejo spravo in najdejo izhod, ki pomiri napetosti.

Danes (9. 4.) pride Mars v kvadrat s točko prihajajočega popolnega luninega mrka in na družbeni ravni obljublja resne stresljaje. Predvidevam, da jih bo po prstih najbolj dobil zahod, po moje bodo finančni udarec dobile ZDA.

Stresni dnevi bodo od danes do 11. 4. Vse, ki imate planete od 25. do 27. stopinje bika, škorpijona, vodnarja in leva, bo do konca pretreslo, lahko pa se zaključi problematika, ki se je sprožila novembra lani. Jutri, 10. 4., imamo kvadrat Merkurja in Plutona, kar prinaša črnogledost, naporne novice, nezgode s hudim izidom. Najtežja bo noč na nedeljo. Tudi 11. 4. bo naporen, saj bo Saturn v kvadratu z luninimi vozli, kar govori o strahu, napetostih, lakoti, trpljenju nekaterih.

V duhovnem pogledu nas napornejši dnevi čistijo in pripravljajo na možnost dviga zavesti, ki se dogodi s konjunkcijo Jupitra in Neptuna 12. 4. Oba sta v svojem znamenju, tako bo veliko energije sočutja, dušne energije, a tudi veliko idealizma, prevelikega pričakovanja, nestvarnosti. Konjunkcija bo blizu harmonije z luninima vozloma, več bo navdiha in pozitivnega povezovanja za skupno dobro, kljub strahu in pritisku lahko zmagujeta navdih in optimizem.

Vse do 11. 4. bo Merkur v ovnu in mi bomo odločnejši in drznejši. V ponedeljek vstopi v bika, naš razum se nekoliko upočasni, z besedami bomo manj vznemirjali drug drugega, prijaznejši bomo. A ker ga dispozitorica pelje v ribe, ne bomo iznajdljivi in prebrisani, manj bo potrebe po komunikaciji in radovednosti, zanimalo nas bo znanje, ki ga lahko praktično uporabimo in kaj konkretnega naredimo.

Sonce še vedno potuje po ovnu, energije bo veliko. Sekstil s Saturnom 12. 4. bo pomagal, da bomo ogenj usmerili v gradnjo nečesa konkretnega in vztrajno dosegali, kar si želimo, lažje delovali avtoritativno.

V petek, 15. 4., Mars iz družabnega vodnarja, kjer se je trmasto boril za tisto, v kar verjame, vstopi v ribe, kjer bo raje kot meč držal v rokah čopič ali kak inštrument in z umetnostjo izživljal potrebo po akciji. Naslednje tedne ne bomo borbeni niti športni, romantično bomo naravnani, v akcijo nas bodo spravili samo ideali.

Vikend in ponedeljek prinašata napetost, težke misli in skrbi. Od torka dalje bo več upanja, navdiha v zraku in odločnosti za ljubezen, mir, razvoj. Vremensko lahko naslednji konec tedna prinaša ohladitev, a ne skrbite, ne bo trajala dolgo.