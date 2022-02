Teden v zvezdah: Številke pozitivnih naraščajo, z njimi pa strahovi

Številke pozitivnih naraščajo, z njimi pa strahovi in negotovosti, saj je tranzitni Pluton v opoziciji s slovenskim Kironom. Toda istočasno se na nebu sestavlja sekstil Jupitra in Urana, ki bo eksakten šele 18. 2., a ga omenjam, da ne izgubljamo upanja.

Ne upam si reči, kaj bo z virusom, ta ima svoje življenje, na družbeni ravni pa omenjeni sekstil le prinaša osvoboditev. Torej zdržimo, prenesimo pritiske in zaupajmo, da se bo situacija v drugi polovici februarja izboljšala.

Merkur je končno direkten, a preden bomo prav zadihali, se moramo pripraviti na ponovni spust, saj se vse do 11. 5. približuje še v tretjo konjunkcijo s Plutonom. Negativna prepričanja, črnogledost, temno razmišljanje in doživljanja, ki nas masirajo vse od konca decembra, bodo s to zadnjo konjunkcijo naredila še zadnjo čistko. Skoznjo bo naš um zopet bolj jasen in možnost bolj pozitivnega in optimističnega pogleda na življenje bo spet tu.

Pomembno je ohranjati pozitivno naravnanost in ne zaupati negativnim mislim. Ni vse tako grozno črno, kot se bo zdelo. Razumimo, da smo proti koncu, ne na začetku problema. Odločimo se, katerega volka bomo hranili, katerim mislim verjeli. Bolj se bomo prepuščali črnogledosti, težja bodo čustvena stanja in slabši odnosi.

Čez vikend bo Luna v ovnu, Mars pa v kvadratu s Kironom, kar pomeni, da bo več jeze v zraku in da se nam bo naša negativnost, agresivnost vračala. Tak vikend je dobro biti aktiven, s športom ali fizičnim delom, saj aktivnost pomirja nemir in napetosti. Toda tudi pri športni dejavnosti ali fizičnem delu je potrebna pozornost, saj so brez nje mogoče nezgode.

Vse do torka, ko bo prvi krajec in Mars tvori trigon na Uran, bo veliko odločne energije, da se bo dalo marsikaj premakniti naprej z lastno delavnostjo in voljo, ta bo prinašala tudi konkretne finančne izboljšave. Pozneje se bo energija nekoliko kisala, še najbolj četrtek (10. 2.) in petek (11. 2.) znata biti zelo naporna dneva, saj bo Luna v dvojčkih, njen vladar pa še zadnjič v konjunkciji s Plutonom. Čakajo nas težke novice, strahovi, črnogledost, toda smo res čisto na repu tega zmaja.

Vključno s torkom smo lahko zelo aktivni, saj se bo marsikaj vrtelo v našo smer. Čez vikend moramo paziti, da s svojim ognjem ne ožgemo sebe, poskusimo sprostiti nepotrpežljivost s fizičnim delom ali športom. Proti koncu tedna se spet vračajo temne novice, strahovi, blatenje in negativnost, ki nas imajo v rokah vse od konca 2021. Tu so, da preverijo, ali znamo vztrajati v pozitivnem, ne glede na pritiske in skrbi. Po 11. 2. prihajajo boljši dnevi, več upanja, svobode.