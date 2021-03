Teden v zvezdah: Sobotni krajec lahko obuja teme virusa in prinaša negotovost

Danes se zgodi zadnji krajec in od tega trenutka Luna zaključuje svoj krog, tako bomo tudi mi v fazi zaključevanja v preteklosti odprtih projektov. Tudi potovanje Lune po zimskih znamenjih kaže čas globokega obrata navznoter in razvoj čuječnosti. Sploh v četrtek in petek bo energije manj in nas bo življenje klicalo k spuščanju vsega, česar ne potrebujemo več, naj gre za naše predstave, čustva, želje ali ljudi in stvari.



Sobotni krajec v strelcu na južnemu vozlu v 12. hiši za Slovenijo lahko obuja teme virusa in prinaša negotovost, ranljivost ljudstva, a glede na celotno sliko naj ne bi prišlo do dolgoročnega poslabšanja. Finančno je krajec spodbuden, saj se obeta večja pomoč ljudem v stiski.



V torek, 9. 3., se Venera disharmonično veže na Lunina vozla, kar nosi sentimentalna čustva, ljubezenska ali razočaranja nad določenimi ljudmi, družbeno pa pasivnost množice, ki je zavoljo osebnih želja nesposobna narediti, kar je prav.



Sončeva konjunkcija z Neptunom se dovrši 11. marca, njen vpliv pa bomo čutili od ponedeljka. Hkrati bo vpeta v mlaj in barvala energijo celotnega naslednjega luninega meseca. Po eni strani je to energija kreativnega navdiha, a nas bo naredila manj realne, pasivne. Na družbeni ravni se izpostavi avtoriteta, pomembna oseba z idealno podobo, a kar je videti prelepo, pogosto ni realno.



11. marca je Mars v kontraparaleli s Plutonom, tako lahko, čeprav teden nakazuje mirno energijo sprejemanja, izvemo za določene grobosti in napetosti ali se v ozadju vrši priprava nanje.



V četrtek in petek bomo čutili, da smo pred mlajem. Manj bo energije, toda tudi priložnost spustiti vse, kar ni več za nas, in se odpreti novemu, ki prihaja z mlajem 13. 3. Planeti v karti mlaja so nad horizontom, kar prinaša mesec, ko bomo usmerjeni na poslovno, družbeno pa čas družbenih premikov in dogovorov. V točko mlaja sta vpeta dva pasivna planeta, kar ne naznanja velikih in hitrih sprememb, prelomov s preteklostjo, prinaša pa dobre možnosti za umetnike, tiste, ki so vezani na zabavo, duhovno področje. Več bo idealov v pogledu na družbeno sliko. Poudarjena 10. hiša kaže, da se bo izpostavila nova avtoriteta v naših krajih, bistra in miroljubna. Možno je, da se omehčajo določena pravila, vezana na potovanje z letali. Zdi se, da se bo odprlo tudi nekaj glede visokega šolstva.



Vsi planeti so direktni, življenje se odvija brez večjih ovir. A ni spodbudnih dinamičnih aspektov in smo pred mlajem, zato bomo delovali mirno, pasivno. Če pa se posvetimo umetnosti ali duhovnosti, nam navdiha in tankočutnosti ne bo manjkalo.

