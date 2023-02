Teden v zvezdah: smo pred mlajem, tako bo energije malo manj

Smo pred mlajem, tako bo energije malo manj. Kljub temu bomo čez vikend dokaj družabni, radovedni, imeli zanimive ideje in podobno. Niti utrujenost ne bo vzela veselja. Glede na to, da je pustni vikend, bo Luna v vodnarju kot nalašč za to, da se povezujemo, zabavamo, družimo, sodelujemo.

Danes bo sekstil Merkurja in Jupitra, zaradi česar bodo naše misli bolj optimistične, ideje vizionarske, sposobnost pogovarjanja in dogovarjanja večja. Sonce bo v soboto na zadnji stopinji vodnarja, kar lahko malo zniža vitalnost in življenjsko energijo, a po drugi strani se bomo lažje spustili z vajeti in uživali pustni večer, noč. Venerin sekstil na Pluton bo tudi močno barval vikend, namenjen odklopu in sprostitvi. Prinesel bo več hrepenenja in želje po ljubezni, strasti, odklopu. V finančnem pogledu je sekstil lahko prijeten, obljublja finančno spodbudne novice. Kar malo divji smo lahko pri veseljačenju.

V ponedeljek, 20. 2., bo Venera prestopila v ovna. Zdaj že dlje lahko vidimo, kako se sveti v času sončevega zahoda in skupaj z Jupitrom zahaja v večernih urah. Zdaj si bosta oba benefika delila znamenje in prinesla več prodorne energije, spodbudo vsem, ki imajo poudarjena ognjena znamenja v karti (oven, lev, strelec). Zaradi njenega potovanja po ovnu smo lahko brez takta, kar malo ukazujemo ljudem, ki so nam ljubi, hkrati nam bodo največ veselja prinesli šport, inovacije, podjetnost, drzno prodiranje na poti do novega.

V ponedeljek se dovrši tudi mlaj, s tem se ponovno dviguje življenjska energija in bo vedno več priložnosti za nove začetke. Mlaj na začetku rib še najbolj k delovanju spodbuja umetnike in ljudi, ki so usmerjeni k duhovni rasti.

Na začetku tedna bo prav tako veliko Merkurjevih aspektov, tako se zdi, da bomo zelo prebrisani, a tudi nemirni. Na cesti bo potrebna previdnost, saj bodo ljudje vozili hitreje kot običajno. Zapisujmo si ideje, ker nas bodo prehitevale. Dvojčki in device znate biti od ponedeljka do srede še bolj domiselni kot običajno, tudi bolj drzni, vendar se vas bo držalo tudi več nepotrpežljivosti.

V petek se Sonce lepo veže na lunina vozla in nam omogoči, da bolj jasno zaznamo svoje cilje ter jih znamo tudi bolje predstaviti in uskladiti lastne cilje z drugimi.

Za vikend bomo torej potrebovali druženje, odklop, a tudi počitek. Prve dni tedna bo veliko misli, sprememb, idej, vznemirjenja, a tudi drznosti. V drugi polovici tedna pa se bomo usklajevali glede skupnih ciljev. Od ponedeljka bo Luna rasla in tudi mi bomo imeli vedno več energije.