Teden v zvezdah: smo med mrkoma, metalo nas bo malo sem, malo tja

Širša slika, v kateri smo, je nekoliko zahtevnejša, kajti Merkur potuje nazaj in zahteva od nas introspekcijo in reševanje stvari iz preteklosti. Smo med dvema mrkoma, tako nas bo še vedno metalo malo sem, malo tja in bomo deležni sprememb. V tem tednu se tudi Pluton obrne nazaj, tako bo nekaj pritiska na soočanje s seboj, bolj se bo treba odpreti spremembam, transformaciji.

Vikend nam bo prinesel veliko energije, spodbude za akcijo in delovanje. Želeli bomo, da se kaj dogaja, adrenalinskih športov, česa zanimivega in nepričakovanega, saj se Mars harmonično veže na Uran. Če imate pred seboj kak fizični podvig, naj gre za šport ali fizično delo, bo vikend idealen za to. Hkrati bodo bolj občutljivi kljub temeljno spodbudnim vplivom čutili pritisk Plutona, ki bo zahteval, da se odvrže, spusti vse, kar nima več smisla v naših življenjih. Pogumno je treba pogledati, kaj nam ne služi več, čemu se je treba odpovedati in kje smo predolgo vztrajali, česa ne spustimo, četudi nam to povzroča težave in bolečine.

Retrogradni Merkur se bo srečal s Soncem 2. 5., očitno se nam bo takrat nekaj zjasnilo, pokazalo, bomo videli, kaj od nas zahteva tokrat retrogradni Merkur. Ker bo konjunkcija v polkvadratu z Neptunom, se lahko naredimo malo slepe, želimo pobarvati realnost v lepše barve in spregledati kako težjo malenkost. Vendar nam dolgoročno bežanje pred realnostjo ne bo koristilo. Lahko pa, če se odločimo za resnico, sprejmemo, kar vidimo, in uporabimo neptunovski navdih za kreiranje, intuicijo, dušno naravnanost.

Za nekatere bo Marsov poldrugi kvadrat na Saturn prinesel več bremen telesu, mišicam, zdravju ali bo nosil večje službene izzive sredi tedna. Tako bo prihod na delo po praznikih bolj zoprn kot običajno.

Ob koncu tedna bo aktivna Venera. V četrtek, 4. 5., lahko čara z nerealističnimi hrepenenji, pazimo tudi finančno, da ne kupimo mačka v žaklju. V petek se povežeta benefika v sekstil, torej nam ta idealizem ne bo naredil veliko škode. Zdi se, da nam življenje lahko prinese tudi kako prijetno priložnost, možnost, finančno izboljšanje, srčno radost. Toda ker je v petek tudi lunin mrk, ki se bo pri nas dovršil v zgodnjih večernih urah, bo dan kljub pozitivnemu aspektu dramatičen, čustven, z veliko napetosti.

Teden pred nami je dober za odklop, če nam bo ta dan. Če ne, pa vsaj za počitek. Toda vrnitev na delo, v vsakodnevni vrtiljak, bo ponovno prinesla na plan take in drugačne napore, spremembe, zaplete in bo treba ohranjati potrpežljivost, da nas ne bo zanašalo v skrajnosti. Vprašajmo se, kaj je tisto, česar se oklepamo, in spustimo oprijem.