Teden v zvezdah: S sredinim mlajem vstopamo v krizo

Danes bo še odzvanjala energija kvadrata Merkurja in Marsa, ki prinaša vročo kri, energijo mladih, predrznost tako na cesti kot z besedami. Prehitre odločitve, preostre besede imajo lahko negativne posledice.



Če smo zbrani in premišljeni, pa nas ta energija spodbudi v akcijo. Isti dan imamo trigon Venere in Marsa, ki sta v medsebojni recepciji, kar prinaša ljubezen, strast, kreativnost, vsaj malo notranje pomladi na zimski dan. Jutri (10. 1.) se srečata Merkur in Saturn, pri tem prvi aktivira približujoči se kvadrat Marsa in Saturna, tako da so ta dan možne težje novice in se začne obdobje, ko bo prevladovalo več sovraštva, jeze, surovosti, premočnih obrambnih reakcij zaradi prevelikega strahu. Eksaktni kvadrat bo v sredo, 13. 1., ko bo tudi mlaj, kar pomeni, da bo energija kvadrata odzvanjala močneje in dlje.



V ponedeljek, 11. 1., bo Merkur v konjunkciji z Jupitrom in oba skupaj v sekstilu s Kironom, kar bo prineslo oazo, spočili se bomo, videli stvari pozitivno. Ker Merkur potuje iz konjunkcije z Jupitrom v kvadrat z Uranom, se nam v torek, 12. 1., ko je eksakten, že dobro pokaže, kaj je tisto, kar nas bo močno vznemirjalo sredi januarja. Ta dan bo veliko zanimivih idej, marsikaj se zjasni, toda vsi ti uvidi prinašajo stres, napetosti, nekaterim srčne bolečine, saj je v torek tudi Venera v kvadratu s Kironom.



V sredo, 13. 1., bo mlaj, nov začetek. Toda ta ni odet v srečne barve in prinaša Lunin mesec v dokaj dramatičnih energijah. Kar pogumno, saj smo na repu problema, ne na začetku, vendar bo veliko pritiskov in bo težko ostati miren in obvladan. Mlaj je v konjunkciji s Plutonom in za Ljubljano v eksaktnemu kvadratu z IC in MC, kar je znak napornega mlaja in tudi celega Luninega meseca. Govori o spremembah, krizi, transformaciji. Mars in Uran v konjunkciji v karti mlaja sta kot tempirana bomba za resne vremenske težave ali naravne katastrofe.



V četrtek, 14. 1., se Uran obrača, Venera tvori trigon nanj, kar prinaša vznemirljive odnose in prijateljsko naravnanost. Isti dan bo Sonce v konjunkcij s Plutonom in sporoča o zatemnitvi ali samo krizi, skozi katero moramo iti. Marsov polkvadrat na Neptun pa kaže pasivno agresijo in manipulacijo.



Nujno bo, da se veselimo tiste dni, ki so pozitivni, še najbolj v soboto in ponedeljek. S sredinim mlajem vstopamo v krizo, ki se bo v celoti pokazala okrog 20. 1. in nas bo tresla do konca januarja. Na koncu smo, zdržite in najdite središče v sebi.