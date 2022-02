Teden v zvezdah: Razum bo hiter, bo pa več nemira v nas

V tem tednu imamo dva pomembna aspekta z dolgoročnim vplivom. Prvi je Plutonova harmonična vez na Lunina vozla, pri tem se je Severni znašel na točki novembrskega mrka. Ta lahko, čeprav je harmoničen, prinaša vojaške pritiske in izbruhe nasilja, res upam, da se bo zaradi nevarnosti vojne ustvarila večja previdnost in reševanje napetosti.

Drugi vpliv bo imela konjunkcija Venere in Marsa, ki jo čutimo že kaka dva tedna in jo bomo do začetka marca. Po eni strani nam prinaša več strasti in oživetje romance, ker je v kozorogu, se da energijo pretvoriti tudi v strast do dela, strastno delo, trud za uspeh. V negativnem pogledu nakazuje, kako strast uničuje odnose, kako se odnos s preveč strasti in premalo razumevanja lahko spremeni v pekel, najpogosteje zaradi ljubosumja, posesivnosti, kako se strast lahko spremeni v sovraštvo in napadalnost.

Vikend z Luno v raku se nakazuje v mirnih energijah in nas kliče, da si vzemimo čas za domače, počitek, povezovanje, kuhanje, lepe trenutke.

14. 2. bo Merkur na koncu kozoroga, zato je lahko še nekaj črnogledosti, zmede, a zvečer prestopi v vodnarja in obetajo se tedni, ko bomo znali na vse pogledati bolj objektivno, z distance, več bo lahkotnosti, radovednosti, manj ponižnosti in ubogljivosti. Razum bo hiter, logika nezmotljiva, bo pa več nemira v nas in bomo težje dolgo na istem mestu. Bližanje polni luni lahko prinese več čustvene napetosti omenjeni 14. 2. in 15. 2., ko bo še Sonce v kvadratu z Luninima vozloma, zaradi česar lahko v odnosih s svojim egom, voljo, močjo zamajemo harmonijo.

16. 2. bo ščip prinesel napetosti in potrebo po premikih, uporu, že kak dan prej. Isti dan bo omenjena konjunkcija nebesnih ljubimcev v znamenju, ki je bližje Marsu kot Veneri, torej bližje vojni kot miru. Izkoristimo kreativno energijo za gradnjo, ustvarjajmo, če nas bo gnala slepa strast oz. ljubosumje, se lahko pretvori v sovraštvo in težave.

Po ščipu se bo energija pomirila. Hkrati bomo že močno čutili Jupitrov sekstil z Uranom, ki prinaša sporočila o osvobajanju. Mogoče svoboda prihaja k nam od drugod, a kljub temu bo v nas več jasnine, razumevanja in čas, ko se ni vedelo, kaj je in ni res, bo za trenutek izginil. Resnica bo prišla na dan. Ker se v petek Sonce premakne v ribe, imamo vedno več mehkejše, sprejemajoče energije.

Na družbeni ravni bo do srede napeto in bo več potrebe po uporu, več pritiska. Zasebno se globlje povežimo z ljubljeno osebo, a pazimo se ljubosumja, posesivnosti, agresivnosti. Proti koncu tedna bo več upanja, jasnine in spoznanj.