Teden v zvezdah: prihajajo polna luna, kaos, ranljivost in negotovost

Astrološko gledano smo v napornem obdobju, tako da bo treba paziti nase. Bližamo se polni luni, ki bo 28. januarja povezala med sabo sprte planete iz bika in vodnarja, kar prinaša upor, trmo in vremenske tegobe. Hkrati bo izpostavila Neptun in Lunine vozle ter prinesla kaos, ranljivost in negotovost.



23. januarja bo Marsov kvadrat na Jupiter, s katerim Mars zaključi podaljševanje delovanja kvadrata Jupitra in Urana kot trdo bitko za pravice in svoboščine. Danes je tudi Venerin sekstil na Neptun, zato bomo hrepeneli po lepem, ljubezni, imeli več navdiha. Ohladitev ali dodatno breme prihaja s konjunkcijo Sonca in Saturna v nedeljo. Lahko dodaja občutek obremenjenosti, oviranosti in občutka, da se nas pretrdo vodi. 26. januarja bo Sonce v kvadratu z Uranom, kar prinaša stres, napetosti in upornost nadrejenim, želja po osvoboditvi se bo stopnjevala. V torek bo tudi kvadrat Neptuna na Lunine vozle; povezan je tako z virusom kot cepivi, zdravjem in zdravstvenim sistemom ter psihično preobčutljivostjo. Ker je vezan na slovensko Luno, bosta ranljiva naš narod in naše zdravstvo. Dva dneva pred polno luno, ki je tudi sama zelo stresna, se bo zgodilo nekaj, vezano na zdravje, cepiva, kar nas bo vse naredilo ranljive. Po drugi strani polna luna 28. januarja povezuje fiksne kvadrate iz bika in vodnarja in prinaša močno trenje in željo po spremembi, ki je lahko zelo glasna, neugnana, divja, težje obvladljiva. Luna je v hiši skupnosti, parlamenta, nevladnih organizacij, množice in vidi se, da se vname močna uporna in jezna reakcija zaradi odločitev glede šolstva. Veliki pritiski bodo naraščali. Lahko pride tudi do napetosti, agresije v tujini, ki se nas posredno dotika. Nemir v človeštvu se bo težko umiril. 28. januarja bo še Venerina konjunkcija s Plutonom, ki prinaša pritiske na finančno področje, čustveno pa več bolečine. Merkur se upočasnjuje in konec tedna ustavi. Tako bomo imeli poleg ranljivosti in nemira še občutek, da se vse ustavlja in da je treba stvari ponovno premisliti, bolj pošteno, realno.



Proti koncu meseca se bodo problemi zgoščali. Občutek ranljivosti, kaosa, da stvari ne delujejo, slaba zdravstvena slika, skrb glede cepiva, vse to nas bo delalo občutljive. Hkrati se krepi potreba po uporu. Vsakič znova najdimo središče v sebi, se vračajmo vase in se odklapljajmo od tistih ljudi, ki dodajajo k drami in nemiru. Da ostanemo notranje trdni in mirni, je nujno, da nas ne potegne premočno v družbeno dogajanje in nosi kot deroča reka v neželeno smer. Vse bo minilo.

