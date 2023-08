Teden v zvezdah: pričakujemo lahko izboljšanje vremena

Napetosti se postopoma umirjajo. K nam še lahko pridejo novice o preteklem trpljenju, človeški krutosti, uničevalni moči narave, a v glavnem smo iz najhujšega, sledijo sanacija, zdravljenje, postopno umirjanje.

V tem tednu se ne bo zgodilo veliko na nebu, tako bomo imeli več moči v lastnih rokah. Čeprav bo v torek zadnji krajec in Luna pada, bo njeno potovanje po pomladnih znamenjih prineslo več prodorne energije in upanja. Vikend z Luno v ovnu nas bo spodbujal k delu, akciji, športu. Sobotna paralela Merkurja in Venere kliče k prijaznosti in prikupnosti, a tudi mentalni, besedni ustvarjalnosti.

V torek, 8. 8., bo zadnji krajec, ki obljublja postopno izboljšanje vremena, kak veter več, a tudi kak oblak manj. Po drugi strani vez z Jupitrom naznanja, da bomo znali s čim pretiravati. Ker se k Jupitru odmika Mars in bliža Merkur, je to znak stabilnosti, delavnosti, a tudi praktičnih načinov iskanja rešitev. Ker je Luna v biku v 7. hiši v karti zadnjega krajca, prinaša pomiritev odnosov, njeni trigoni na planete v 11. pa iskanje kolektivnih rešitev, družbeno sodelovanje. Tudi v finančnem pogledu prihaja pomiritev, očitno bomo videli možnost izboljšanja ali reševanja situacije. V začetku tedna nas lahko nosijo prevelik optimizem, prevelika pričakovanja.

Venerin drugi retrogradni kvadrat na Uran prinaša več vznemirjenja in nepričakovanih zapletov na področje financ in ljubezni. Svetujem, da ne hitite z velikimi in pomembnimi odločitvami, bolje bo, da predihate, predelate situacijo, kajti ker še ne vidite celotne slike, je ne morete reševati. Potreba po tem, da so odnosi polni vznemirjenja, po zabavi brez meja, nas lahko vodi tudi v kako težavo, toda nič strašnega. Kvadrat bo eksakten v sredo, 9. 8., vendar ga bomo čutili kak dan prej, najmočneje, ko bo Luna v biku, od ponedeljka do srede.

Potovanje Lune po dvojčkih od srede popoldan do vključno petka prinaša boljše čase, nove ideje in zamisli. Ker gre za prvi trigon Merkurja in Jupitra od tretjih (še en v retrogradni fazi in zadnji v direktni), je treba na to, kar se nam bo odpiralo v teh dneh, gledati dolgoročno, sprejeti pozitivne izzive, sploh če so intelektualne narave, si dovoliti misliti velike misli in se o vsem tem pogovoriti.

V tem tednu lahko pričakujemo izboljšanje vremena in sposobnost praktičnega reševanja izzivov. Na ravni ljubezenskih hrepenenj in zabave, zapravljanja denarja nas bo nosilo iz ravnotežja. Koristno je, da notranje vznemirjenje sprostimo skozi umetnost ali zabavo. Konec tedna se bodo rojevale super ideje, če jih bomo znali skomunicirati, bo lažje dosegati intelektualne uspehe.