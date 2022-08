Teden v zvezdah: Pričakali smo izjemno lep in prikupen teden

Luna pada, Mars je na zadnjih stopinjah, kar sporoča, da energijo vložimo v to, kar že obstaja, kar smo že sprožili, da se da v tem tednu marsikaj dokončati, urediti, poriniti naprej.

V zadovoljstvo mi je povedati, da je pred nami zelo prijeten teden. Prejšnji teden je počistil, kar je imel za počistiti, zdaj se nam odpira življenje v bolj veselih in pisanih barvah in nas kliče, da ga zajemamo z veliko žlico.

Čez vikend bo nujno, da nase vzamemo neko odgovornost ali fizično breme. Če to naredimo brez upora, bomo imeli občutek zadovoljstva in zmage. Marsov trigon na Pluton nas kliče k fizičnemu delu ali športnim podvigom. Glede na to, da gre za zemeljski trigon, bodo najboljši športi maraton, hoja v hribe, gore. Sposobnost iti prek svojih fizičnih moči, dati vse od sebe, se za nekaj boriti nam bo prinesla pomembno zadoščenje. Luna v ribah bo omilila borbenega duha in pomagala tistim, ki so usmerjeni v duhovnost, da bodo izjemno intenzivno strastno energijo omenjenega trigona uporabili za tantrično prakso.

V ponedeljek in torek (15. in 16. 8.) bo čudovit čas za zbiranje idej. Merkur v harmoniji z luninima vozloma in Uranom bo prinašal poleg okretnosti bistrino, dober spomin, tudi sposobnost povezovanja, izmenjevanja idej.

Sredi tedna bomo najbolj čutili trigon Venere in Jupitra, dveh dobrotnikov, tako se bo življenje zdelo sladko, prijetno, k nam bo prihajalo veliko prijetnih in prikupnih ljudi, možnosti novih ljubezni, priložnosti za zaslužek. Predvsem nas bo klicalo, da užijmo življenje in si dovolimo imeti se pravljično.

Ker se v petek po deklinaciji srečata še Venera in Mars, bo vzdušje radosti in ljubezni s ščepcem strasti trajalo še dlje. V petek lahko zadnji krajec na družbeni ravni prinese informacije o naši vojski ali direkten napad na vlado. Več primitivnosti bo v javnosti. Svetovno bo prinašal težke informacije, vezane na ukrajinsko vojno.

Če povzamem, pričakali smo izjemno lep in prikupen teden. Čez vikend se porinimo v fizično aktivnost, saj nam bo dobro dela. Več bo strasti. Na začetku tedna se odprimo pogovorom in izmenjevanju idej, iz pogovorov se bo dolgoročno razvilo veliko projektov, marsikaj se bo uresničilo. Ideje, nabrane v začetku tega tedna, bodo imele čisto konkretne posledice, lahko poslovno ali finančno. Sredi in proti koncu tedna nas bodo prevzeli veselje do življenja, užitek, radost, obetajo se nam zanimive priložnosti tako na področju ljubezni kot v zadevah financ. Ni drugega, kot da vas spodbudim, da zajemate življenje z veliko žlico in si dovolite radost poletja doživeti na višji frekvenci.