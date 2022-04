Teden v zvezdah: pred volitvami bo veliko pritiskov in temnejše energije

Včerajšnji mlaj (1. 4.) obljublja rast energije, nove začetke. Bližina mlaja s Kironom naznanja, da se bo v tem mesecu treba soočati z ranljivostjo, a ne pri nas. Pri nas se ta rana vrši v zdravstvu ali bo na neki način skrita. Pred volitvami bo veliko pritiskov in manipulacij, temnejše energije, a hkrati veliko navdušenja nevladnih organizacij in tovrstne spodbude.

Že danes (2. 4.) bosta Sonce in Merkur v konjunkciji s Kironom. Tako bo veliko govora o zdravju, zdravstvu, ti pogovori prinašajo nova spoznanja. Osebno bodo besede odpirale rane naše samozavesti in prodornosti. Dovolimo si ranljivost, naj nas odpre in pripravi prostor za zdravljenje. V noči na nedeljo bosta prišla v konjunkcijo Sonce in Merkur, kar nam bo prineslo nove vpoglede, uvide, razumevanje, za trenutek več jasnosti.

Mars se približuje Saturnu, več bo utrjenosti, oteženosti, naporov, zadržana, potlačena, ohlajena agresija se lahko rodi zaradi takih in drugačnih frustracij. Čeprav bo vpliv barval vikend, ga bomo najmočneje čutili 4. 4. in 5. 4., ko bo Mars še v kvadratu z vozli, kar lahko spodbudi nekaj družbene agresije. Sledili bodo mirni, jasni in prijetni dnevi. Med 6. in 8. aprilom se zdijo dnevi spodbudni, več bo upanja, iskanja razvoja. Jupitrova harmonična vez na lunina vozla kaže, da prihajajo novo upanje, dobre novice, več možnosti izboljšanja situacije v kriznih delih sveta.

Merkur se bo 7. 4. povezal s Saturnom in naš razum bo oster in pripravljen na trezne premisleke in načrtovanje, 8. 4. pa bomo imeli sekstil Merkurja z Marsom in bomo spodbujeni v odločno delovanje. Hitrih misli, dobre logike, nemirne narave se bomo vrgli v življenje in naredili, kar se nam zdi najbolje. Vsekakor ne bomo več pasivni.

Pomemben premik tedna je torkov prehod Venere v ribi. Venera je bila pet mesecev v Saturnovem znamenju, tako ni bilo veliko veselja v teh mesecih. Treba je bilo imeti veliko nadzora nad seboj, težje smo se mirno in sproščeno povezovali. Prehod Venere v mehkejše znamenje, iz katerega bo tvorila predvsem spodbudne aspekte, pa je znak, da se bomo v naslednjih tednih sprostili, da bo več priložnosti za ljubezen in razumevanje, hrepenenje in upanje. Venera je planet, ki ga povezujemo z mirom in mirovnimi dogovori, tako bo do konca aprila več možnosti tudi za kak strpen dogovor.

Čeprav je začetek aprila še vedno nekoliko otežen z manipulacijo in agresijo, bomo imeli vedno več energije, svetlih misli, idej, priložnosti. Pomembno se je soočiti s svojo ranljivostjo, da nosimo svoja bremena mirno, načrtujemo prihodnost. Od srede bo več priložnosti za ljubezen, mir, srečo in radost.