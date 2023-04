Teden v zvezdah: Pred nami je prav prijeten teden

Luna že pada, a je še vedno v dokaj aktivni fazi, kliče k temu, da zaključujemo projekte, predajamo svoje znanje in na svoj izvirni način izražamo sebe. Merkur nam še ne bo premočno nagajal, tako bo to teden, ko se bodo stvari vrtele brez skrajnih zapletov. Občutek razvoja, svetlobe, optimizma nas bo gnal, da bomo pozabili na skrbi in se imeli lepo.

Čez vikend se bo Merkur prvič povezal v sekstil z Marsom, nato to naredi še trikrat. Predvsem bo spodbujal odločnost, ročne spretnosti, logično hitro misel. Z njim se bomo hitreje obrnili in bo več narejenega. Bomo pa tudi glasnejši. Sekstil bo eksakten danes (8. 4.), prav tako imamo še paralelo Sonca in Jupitra, tako bomo kljub Luni v škorpijonu še vedno optimistično naravnani. V nedeljo se s paralelo povežeta še Merkur in Uran, kar bo spodbudilo našo logiko, dojemanje, nas naredilo bolj odprte. Ko Luna popoldne prestopi v strelca, bomo malo manj čustveni in bo vedno več optimizma in dobre volje. Tako bo tudi praznični ponedeljek v prijetnih, optimističnih energijah. Venera na zadnji stopinji bika nas lahko naredi še dodatno uživaške.

V torek, 11. 4., bo Venera vstopila v dvojčka in prinesla malo več potrebe po druženju, igri, nas razdvojila v zadevah ljubezni in v odnos do denarja prinesla nekoliko lahkotnejši pogled. Več bo možnosti služiti z bolj zabavnim početjem. Ker bo v medsebojni recepciji z Merkurjem, ne bo izgubila moči, še vedno bomo veliko pozornosti usmerjali v harmonijo in povezovanje, le bolj razigrani bomo, se želeli veliko pogovarjati. Tega dne bo Venera tvorila še trigon s Plutonom in prinesla zanimive nove možnosti za zaslužek, v ljubezni pa močnejša čustva in hrepenenja.

V sredo, 12. 4., bo konjunkcija Sonca in Jupitra, kar bo prineslo več optimizma, dobre volje in se nam bodo rojevale spodbudne vizije. Pozitivno energijo bo koristno izkoristiti na poslovnem področju, prinaša lahko tudi intelektualne uspehe.

Venerin kvadrat na Saturn nam proti koncu tedna lahko prinese kako čustveno rano, občutek osamljenosti, da se nas ne ceni dovolj, ali konkretne finančne ovire.

Na svetovni ravni se bo klicalo k iskanju dolgoročnih rešitev, vezanih na hrano, kmetijstvo, svetovni mir.

Pred nami je torej večinoma prav prijeten teden. Praznični dnevi so nakazani v pozitivnih energijah optimizma in odprtosti. Začetek delovnega tedna nas bo klicala ljubezen in bomo znali zaslužiti. Sredi tedna bo več optimizma in dobre volje, zdelo se bo, da se nas ceni. Konec tedna prinaša kakšno finančno skrb več ali občutek osamljenosti.