Teden v zvezdah: pred nami je naporen teden

Naporen teden nas čaka. Jod nosi težave z vremenom ali druge usodne vplive, nedeljski mlaj pa tudi ni prijeten, vsaj za Slovenijo ne, in bo prinesel na plan skrivnosti, ki bodo močno premešale karte ljudi, ki imajo moč v rokah.



Vikend prinaša kar dva problematična vpliva. Prvi je jod z Merkurjem na vrhu in Neptunom in Plutonom v sekstilu – prihajajo novice, ki lahko zasukajo potek dogodkov, nas vznemirijo. Nepričakovano, usodno se stvari obrnejo in pokažejo drug obraz. Nedeljski mlaj govori o tem, da se nečesa osvobodimo, lahko na silo, silovito, s trudom, a je v vsakem primeru znak osvoboditve. Vendar ker se v odnosu do slovenske karte veže na krizo, jezo, sovraštvo, temne skrivnosti tistih na moči, se zdi, da bodo pomembne osebe pri nas pri tem omadeževane ter bo veliko pritiska na naše kredite ali finance, ki prihajajo iz tujine.

Tudi dnevi, ki sledijo, ne bodo najlažji. Mars se približuje kvadratu z Luninima vozloma, kar pogosto prinaša več agresije, množično agresijo ali vsaj nestrpnost in nerazumevanje. Čeprav se bo kvadrat dovršil 11. 8., bomo njegov vpliv čutili že v ponedeljek in torek zjutraj, ko ga bo spodbudila še Luna.



Venera bo v istem obdobju potovala iz opozicije z Neptunom v trigon s Plutonom, kar tudi prinaša nekaj razočaranj, na finančnem področju pa se pazimo prevar. Pridobivali bodo tisti, ki znajo zavohati, začutiti tok denarja in izkoristiti krizo drugih.

Tudi konec tedna se bodo ohranjale manj prijetne energije, saj se bo Mars v inkonjunkciji srečal s Saturnom in se bo zdelo, da nekaj ovira našo podjetnost, drznost, aktivnost. Lahko pa bomo le utrujeni.



Kljub zoprnim napovedim bo vsak od nas doživel teden po svoje, ker vse, kar se dogaja na nebu, vedno zavibrira z našimi natalnimi pozicijami. Mlaj je vedno tudi nov začetek in nas potiska, da gremo v novo, s tem pa bomo bolj odprti in pripravljeni svet in življenje videti nekoliko po svoje.



Naporen vikend, ko se bo zgodilo nekaj, na kar ne moremo vplivati, bomo prenesli najbolje, če se aktiviramo, gremo nekam na lepše in ne ostajamo ujeti v težke misli. Nedeljski mlaj nas bo spodbujal, da nekaj prekinemo, nekaj odrežemo, odstranimo, se temu umaknemo. Vse do srede bo več napetosti in agresije, trudimo se, da svoje nezavedne vzgibe opazimo dovolj kmalu, da pogasimo ognjene krogle jeze. V ljubezni nas bodo lovile iluzije in strasti, na finančnem področju pa se znamo preveč znajti, tudi na škodo drugih. Energije se bodo od srede dalje pomirile, a ne v celoti harmonizirale. Le jeza ne bo več tako vroča, več bo zamere in nezadovoljstva.

Komentarji: