Teden v zvezdah: pred nami je krajši čas prijetnejše energije

Pred nami je krajši čas prijetnejše energije. Uran in Saturn se umikata iz kvadrata, smo pred Marsovim odmikom prek meja Sončeve deklinacije (22. 10.) in mrki. Veliko planetov je v tehtnici, in tudi če je kak aspekt malo manj prijeten, imamo spodbudno energijo, ki je namenjena harmoniziranju odnosov, povezovanju, dogovarjanju ...

Luna pada, ni čas za nove začetke, je pa za zaključevanje začetih projektov. Močno zasedena tehtnica nas kliče, naj namenimo energijo partnerju ali se več družimo, si kaj lepega privoščimo, kupimo in delujemo lagodno in lahkotno.

Vikend bo miren, sprva bolj družaben, velika bo potreba po odklopu. Nato nas kličejo vplivi, da se posvetimo družini, kaj dobrega skuhamo, se družimo, če vreme dopušča, gremo k vodi, prisluhnemo drug drugemu, si vzamemo čas za najbližje.

Prve tri dni v tednu bo zanimivo, imeli bomo veliko energije, podjetni bomo, strastni, borbeni, tekmovalni. Hkrati bo več priložnosti za nove ljubezni, ponovno se lahko zaiskri v trajnih odnosih. Mladostna energija in vibracija v nas je podlaga za ustvarjanje. V torek (18. 10.) bo trigon Sonca in Marsa, v sredo (19. 10.) trigon Venere in Marsa. Zračna trigona najbolj spodbujata zamisli in intelektualno kreiranje. Sodelujmo, se povezujmo, dopolnjujmo.

Venera in Sonce iz trigona z Marsom potujeta v kvadrat s Plutonom, tako bodo kmalu za tem našim prebojem sledile ovire. Lahko so to nadrejeni, ki nas bodo s pritiskom ustavili, lahko premočen ego, ki bo hotel nekaj s silo. Na srčni ravni nam bo nagajala potreba nekaj ali nekoga imeti za vsako ceno, nemoč se osvoboditi določene želje.

Pri delu s Plutonom je treba uvideti, kaj je v ozadju, od kod izhaja ta blazna želja, potreba po dominanci, pritisku. Kvadrat Sonca in Plutona se dovrši v sredo, 19. 10., kvadrat Venere in Plutona pa v četrtek, 20. 10. Ko pridemo do ozadja, odkrijemo razlog, da nečesa ali nekoga ne spustimo, da hočemo s silo, brez občutka, bo lažje spustiti, zmehčati in delovati bolj tekoče.

Kljub Plutonovim kvadratom je pred nami res lep teden. Potem prihajajo res težki časi, zato je treba ta trenutek dobro izkoristiti, se nadihati, poveseliti, radostiti življenja, da ko se spet potopimo v nekoliko bolj razburkane vode, nam ne bo tako zelo težko iti skoznje. S partnerjem si naredita lepe trenutke.

Ustvarjajmo iz sebe, hranimo svet s svojimi talenti. Ko nas hoče zagrabiti potreba po imeti, hoteti, grabiti, se obrnimo vase, uzrimo svojega hudička, kje se skriva. Ko sprostimo napetost znotraj nas, se tudi zunanja spremeni.