Teden v zvezdah: Pred nami je kar zagoneten teden

Pred nami je kar zagoneten teden in zdi se, da se moramo pripraviti na to, da bo precej na glavo. Vstopamo v obdobje mrkov in s tem v turbulentno obdobje, ki ga je težko nadzorovati. Najprej bo sončev mrk (20. 4.), ki bo dokaj naporen, njegove vplive čutimo že kake tri mesece, zdaj bo pritisnil na nas še močneje. Hkrati se bomo v tem času soočali sprva z upočasnitvijo, nato pa z ustavitvijo Merkurja, tako bo poleg pritiska mrkov treba paziti še, da se ne odločimo narobe, na marsikaterem področju bomo čutili stop znak.

Današnja sobota bo še v energiji vodnarja, treba se bo družiti in povezovati, raziskovati. V nedeljo bo prihod Lune v ribi prinesel bolj čustveno energijo in sprva tudi kako razočaranje ali čustveno bolečino.

Planeti se skoraj ne bodo povezovali, če odvzamem Luno, tako bo čas pred sončnim mrkom, ki je tudi čas pred mlajem, predvsem v znaku utrujenosti, obremenjenosti, postopnega izgubljanja življenjske energije. Odstranimo iz življenja vse, kar vanj ne spada več, dovolimo spremembam in novemu začetku, da se nas dotakne. Mrk bo v četrtek zjutraj, isti dan se Sonce premakne v bika in tvori kvadrat s Plutonom, tako bo četrtek naporen, tema bo prevladala, pritiska ljudi na moči bo več, s tem bomo na preizkušnji, katero stran bomo izbrali. Bomo dovolili temi, da zmaga? Se bomo borili za svetlobo? Najprej je treba to bitko izboriti v sebi, se odločiti, kdo smo, kaj bomo izbirali. Vplivi niso lahki, a čeprav ima mrk daljšo moč, kot bi si želeli, se bo po nekaj tednih pritisk na nas umiril.

Čez teden bomo čutili, da se ustavlja Merkur. Potrpljenje ob tem, da se stvari ne zavrtijo po naše, v skladu z našimi željami, pričakovanji, trudom, bo treba iz dneva v dan večati. Od srede naprej bo pritisk večji in se bomo morali soočati s takimi in drugačnimi frustracijami, ker se življenje ne bo vrtelo naprej, ampak nas bo ustavljalo. Merkur se bo obrnil nazaj 21. 4. in za nekaj časa usmeril naš pogled nazaj, v preteklo. Na splošno nas bo vozil v revizijo finančnega področja in občutka lastne vrednosti. Seveda ga bo vsak od nas osebno čutil prek hiše, skozi katero se vrača na že poznane stopinje.

Teden pred nami bo na glavo. Ne pričakujte preveč od njega oziroma pričakujte nepričakovano. Delujmo potrpežljivo, dovolimo, da nas valovi nekoliko premečejo, odločajmo se vsak dan znova za svetlobo, pozitivno, ne dopustimo črnogledosti sveta, da nas požre. Koristno je, da prečistimo domove, odstranimo vse, česar ne potrebujemo več, saj s tem čistimo tudi iz sebe vse, kar tam nima več prostora.