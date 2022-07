Teden v zvezdah: potrebna je previdnost, tako na cesti kot v ravnanju z ostrimi predmeti

Luna spet raste in obljublja Lunin mesec, ki bo spodbuden za odnose in v katerem bo več upanja in tudi več moči in prodornosti poriniti stvari naprej. So pa dnevi vse do vključno ponedeljka (1. 8.) dokaj naporni in je še vedno potrebna previdnost, tako na cesti kot v ravnanju z ostrimi predmeti, niti vreme še ni povedalo vsega, še nas lahko preseneti, pretrese, obremeni.

Današnja sobota z Luno proti koncu leva in Sončevo aplikacijo v trigon z Jupitrom po napornih dneh prinaša malce več optimizma in upanja za prihodnost. Jutri (31. 7.) bo Luna še v devici, bolj bomo zaskrbljeni, prestrašeni, videli stvari bolj črno-belo. Možne so bolečine v odnosih, tudi več družbene napetosti ali nepričakovanih sprememb vremena. Ker se bo trigon Sonca k Jupitru dogodil šele v noči na ponedeljek, zna biti za nekatere nedelja še prijetna.

V ponedeljek bo vrhunec (družbene) napetosti, večja verjetnost nezgod ali vremenskih tegob, neki ekstrem. Ne glede na to, kako naporno bo, je to tudi že znak, da so stvari prišle do vrhunca in se bodo spuščale in odmikale od nas. Eksplozivnemu Marsu v konjunkciji z Uranom ves čas pomaga prijazna in sočutna Venera v raku, ne glede na napetost bomo ohranjali sočutje, iskali ravnotežje in znali iskati mir v napetih časih. Njena moč harmonizacije bo prišla do izraza v torek in sredo (2. in 3. 8.). To sta dneva z Luno v tehtnici, ki ji Venera vlada, tako da bo moč pomiriti nasprotja res velika. Ker imamo sekstil nebesnih ljubimcev, bo to tudi čas za ljubezen, strast, veselje in kreiranje.

Dovolimo, da nas naboj požene v ustvarjanje, ljubezen, nove začetke in nas spodbuja, da okusimo življenje s svojimi čuti. V petek, 4. 8., vstopi v devico Merkur in prinaša nekaj tednov, ko bomo bistri, racionalni, iznajdljivi, analitični, imeli boljši spomin in oko za malenkosti. Študentje in vsi, ki se lotevate pomembnih intelektualnih podvigov, izkoristite ta vpliv. Septembra se bo Merkur obračal retrogradno, koristneje se je učiti že prej, ne puščajte si študija za zadnjo minuto.

Če morate pisati seminarje, diplome in podobno, imate od 4. 8. tri tedne, ko se bodo besede same zlagale v strukturirano celoto.

Torej, na srečo Luna spet raste, ne bomo več utrujeni, pač pa bomo imeli vsak dan več energije. Zjasnilo se nam bo, kam vlagati svojo življenjsko energijo, skristalizirali se bodo novi cilji.

Kljub vsemu bo v ozračju čez vikend še kaka skrb, tudi veliko nemira in nepričakovani obrati realnosti. Na čustveni ravni, v odnosih, se v nedeljo odpro določene bolečine, vendar se energija že s torkom obrne na dobro in se odnosi še bolj prepletejo. Velika verjetnost novih svežih ljubezni ali popestritve starih. To je tudi energija, ki spodbuja ustvarjalnost. Spet bo več veselja do življenja. Užijmo ga, je že skrajni čas.