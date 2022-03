Teden v zvezdah: Potreba po svobodi bo močno gonilo v akcijo

Energije na nebu se zgoščajo. Aspektov je v tem obdobju več kot v prejšnjem, tako se bo marsikaj dogajalo, spremenilo.

Venera in Mars drug za drugim potujeta v kvadrat z Uranom. S tem bodo energije za vikend in v začetku naslednjega tedna napete, nemirne, več bo potrebe po spremembi, ločevanju, prelomu določenih odnosov ali načinov delovanja. Ker sta Venera in Uran v medsebojni recepciji, se te spremembe, najbolj čez vikend, ko bo njun kvadrat eksakten (19. 3.), lahko zgodijo hitro, so spodbudne in smiselne.

Tako vikend kljub omenjenemu kvadratu deluje v mirnih energijah in bo naše osvobajanje smiselno, hitro, a ne agresivno. Nato bomo do 22. 3., ko bo eksakten kvadrat Marsa in Urana ter Luna v škorpijonu, hitreje agresivni, napadalni, več je možnosti avtomobilskih nezgod, agresivnih izpadov, eksplozij. Nekaj nas bo hudo pretreslo. Najmočnejši bo vpliv v ponedeljek, saj bo kvadrat aktivirala Luna.

Poleg Uranovih aspektov, ki želijo spremembe, bomo imeli konjunkcije Merkurja s svojim dispozitorjem. Merkur kot planet logike, prenosa, prevoza in komunikacije se je potopil v energije čustvenega, prostranega, zato bomo v teh dneh intelektualno manj bistri, logični, iznajdljivi, bodo pa naše misli in besede posegale po višjih idealih, izostrena bo intuicija in veliko bo navdiha za umetnike.

Duša bo našla pot na papir. Na družbeni ravni bo poplava neresničnih, zavajajočih informacij. V ponedeljek (21. 3.) bo Merkur v konjunkciji z Jupitrom, kar prinese omenjeni agresivnosti, nemiru nove uvide, spoznanja, dogovore, razumevanje, na dan pridejo skrite informacije, s katerimi se nam nekaj pokaže. V sredo (23. 3.) bo Merkur v konjunkciji z Neptunom, oba skupaj pa že blizu harmonije z luninima vozloma, kar prinaša laži, zavajanje, sočutje in pogovore, dogovore, namenjene pomoči množici, ljudem v stiski.

Močna prevlada znamenja rib je znak, da bomo bolj sočutni, pasivni, ranljivi, a tudi kreativni in dušni, po drugi strani pa smo na koncu nečesa in nas čakajo spremembe, novosti, novi začetki. Prvi znanilec novih začetkov je vstop Sonca v ovna 20. 3.

Potreba po svobodi bo močno gonilo v akcijo. Čez vikend bo milejša želja po prelomu, spremembi, novem začetku, nato bo več agresivnih načinov iskanja svobode. V teh dneh je nujno paziti na cesti, pri ravnanju z eksplozivnimi in ostrimi predmeti. Ves čas se bo na nas zlivalo obilje informacij.

Sprva nam lahko pomagajo razumeti širšo sliko, toda veliko bo tudi laži in zavajanja, ki bodo ljudi zmedli. Sredi tedna bo v zraku več sočutja, potrebe po iskanju mirnih rešitev, spodbujen bo navdih.