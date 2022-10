Teden v zvezdah: potreba po odklopu s takimi in drugačnimi snovmi bo večja

Čez vikend se Merkur ustavi, da bi se obrnil nazaj v direktno gibanje. V teh dneh pride tudi najbližje opoziciji z Neptunom, tako da smo lahko nekoliko zmedeni, iščemo odklop, hitreje pademo pod različne vplive, delamo take in drugačne napake pri izražanju.

Pazimo na cesti in predvsem ne pijmo in vozimo. Potreba po odklopu s takimi in drugačnimi snovmi bo večja. V teh dneh bomo imeli slabši stik z resničnostjo in se lahko vedemo kar malo noro. Hitreje se bomo zatekali v laž, na žalost lagali in zavajali tudi sebe, ne le drugih. Ne glede na to, koliko je vse to lahko neprijetno, pa je to dobra informacija, saj nam da vedeti, da se bo življenje začelo znova vrteti nekoliko bolj naprej kot nazaj in bomo spet pogumneje vstopali v življenje.

Merkur se še nekaj časa vrača po prepotovanih poteh in s tem še zadnjič tvori iste aspekte, tako bomo zdaj precej zavestni in več nam bo jasno, bolje bomo razumeli lekcije, ki so nam bile v zadnjem mesecu dane.

Današnji dan z Luno v znamenju strelca in z Venerino opozicijo na Jupiter nakazuje, da bomo lahko zelo vznemirjeni, navdušeni, željni lepih vidikov življenja, vendar nas lahko odnese v zapravljanje, pretirano prehranjevanje in kako drugače v skrajnosti. Jutri se bo, se zdi, vse malo umirilo.

Luna bo potovala po zimskih znamenjih, tako bomo nekoliko bolj umirjeni, razsodni, manj bo veselja in spodbud za delovanje, vendar kljub temu več možnosti za pogled na situacijo od daleč, bolj objektivno, z več razumevanja. S tem bodo tudi naše odločitve manj sebične, bolj povezovalne.

Venera in Sonce v tehtnici obljubljata, da bomo ljudje prijazni, da bomo iskali lagodje, harmonijo, ob tem pa ne bomo najbolj delavni. Mars v znamenju dvojčkov še lahko nosi nekaj nemira in nepotrpežljivosti, vendar s svojo počasnostjo zmanjšuje našo delavnost, energijo, borbenost.

Čez teden bo zelo malo aspektov, tako bomo morali v akcijo poganjati sami sebe, ne bo zunanjih pritiskov. Rastoča luna lahko prinese kak izziv, toda kljub vsemu bo tempo življenja dokaj počasen. Merkurjev trigon na Pluton (že tretji po vrsti) nakazuje, da bomo do konca odstranili vse zamračitve in nam bo dano videti resnico, v zakulisje, ne bomo mogli več bežati od soočenja z resnico, tudi če ta ne bo prijetna.

Ta pritisk k resnici bomo najmočneje čutili v petek (7. 10), ko bo aspekt eksakten. Resnica lahko nekoliko rani naš ego, občutek vrednosti, vendar kar naj, saj je zdravilo, in če bomo le znali iti skozi to bolečino, bomo bolj pristni, bolj celi.