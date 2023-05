Teden v zvezdah: ponovno bo več zagona, navdiha, optimizma

V zelo posebnem času smo. Čeprav smo že mimo mrkov, nas na družbeni ravni čakajo pomembni veliki premiki. V tem tednu bo Jupiter prešel v bika in njegov prvi aspekt bo kvadrat na Pluton, v opoziciji s katerim se mudi tudi Marsu. Na teden pred nami se je treba pripraviti. Spremembe že čutimo v zraku, toda ko se stvari zgodijo, se življenje obrne v drugo smer in mi z njim.

Vikend zna biti prijeten. V odnosih se bomo trudili biti prijetni, prijazni, prikupni. To bo čas za pogovore, ne toliko o prihodnosti, ker bo Merkur pri miru, ampak o tem, kako se počutimo. Venerin trigon na Saturn nas bo okrepil v zavesti, da so pomembni odnosi, v katerih drug drugemu stojimo ob strani. Tudi če taki odnosi ne prinašajo romantike in vznemirjenja, so zlato v težkih časih. V finančnem pogledu se držimo znanega in predvidljivega, pa ne bomo zgrešili.

Marsov trigon na Neptun naznanja, da se bomo prve dni tedna, ko bo tudi Jupiter na koncu znamenja, lažje odpirali duhovnosti ali imeli ustvarjalni navdih. Bomo pa manj zagnani in praktični. Tudi Merkurjev obrat 15. 5. obljublja več uvidov, a manj delovanja.

Torkov prehod Jupitra v bika bo obrnil energijo. Ponovno bo več zagona, navdiha, optimizma. Ker je prvi aspekt, ki ga tvori, kvadrat na Pluton, se bo na družbeni ravni dogajalo marsikaj, predvsem finančna moč in moč valute se bo tresla in spreminjala. Tudi če ne bo vse vidno, se v ozadju dogajajo velike spremembe, ki bodo dolgoročno spremenile finančni svet. Omenjen kvadrat se dovrši 18. 5. Do neke meje lahko prinaša tudi vpogled v širitev sodelovanja z umetno inteligenco in manj pozitivne posledice tega. Na osebni ravni se lahko pojavijo finančne težave in ovire, ki bodo od nas zahtevale premišljenost, treznost, načrtnost. Ker se Mars vztrajno približuje T-kvadratu z omenjenim mundanim kvadratom, bo v družbi več agresije, napetosti, nemira, pritiski v družbene finančne spremembe lahko izzovejo nemir, jezo, sovraštvo ali boj.

Bližali se bomo mlaju, tako bo na koncu tedna manj energije. Utrujeni bomo. Pripravimo se na nove začetke z direktnim Merkurjem in mlajem, ni pa še čas, da jih uresničimo. Ker se Luna približuje fazi OOB, si proti koncu tedna vzemimo več časa zase.

Ves teden bo Merkur v orbisu sekstila na Saturn, ki se dovrši 19. 5. Tako bomo videli situacijo, kot je, in naredili smiseln načrt.

Teden zahteva potrpežljivost. Za vikend znamo ceniti ljudi, ki si vzamejo čas za nas. Od torka se bo pozornost obrnila na materialno področje. Pritiski k spremembam bodo močni, a ostanimo premišljeni, ni čas za nove začetke. Družbeno nas čaka turbulenten čas.