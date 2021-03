Teden v zvezdah: polna luna nas bo stresla

Jutrišnja (28. 3.) polna luna nas bo stresala s temami, vezanimi na zdravje. Njen položaj v 12. hiši odpira za krajši čas spet več možnosti ranljivosti in zdravstvenih težav, vendar sta ves čas očitna tudi nadzor in sposobnost držati ravnotežje. Lahko pa usmerja več pozornosti tudi na naše umetnike.Očitno bo ta polna luna potisnila nekaj naprej v spremembe, novosti, vezane na zdravje in zdravljenje. Vremensko prinaša vetroven čas, a tudi veliko sončnih dni. Glede šole, mladih prihaja nekaj zmede, nejasnosti, zavajanj, lahko pa gre za to, da je zdravstvena ranljivost povezana s šolstvom.Ljudje bomo to polno luno čutili najmočneje na ravni odnosov. Možne so nove ljubezni, vendar ne brez ran in soočanja z lastno vrednostjo. Življenje nas bo učilo, kako ne izgubiti svoje biti v odnosih.Postopno padanje lune v začetku naslednjega tedna nas bo malo umirilo. Merkurjeva aplikacija k Neptunu do 30. 3. prinaša zmeden um, lahko prihajajo na dan napake, več bo nevarnosti laži in intuicije, ki se bo krepila skozi ves teden, saj se Merkur 2. 4. harmonično veže na Pluton.Venera v ovnu tvori jutri konjunkcijo s Kironom in nas uči o rani, vezani na narcizem, ustvarjalnost, ljubezen, ali na družbeni ravni javno pokaže rano, vezano na umetnost in umetnike v teh težkih časih. Ker so te konjunkcije vpete v karto polne lune, lahko tematika odzvanja vsaj še en teden, če ne dva. 30. 3. se Venera harmonično veže na Saturn, 31. 3. pa še na vozle. Saturn, Venera in Lunina vozla v teh dneh ustvarjajo pol Davidove zvezde in prinašajo več harmonije, treznosti, kultiviranosti med ljudi.Nemir prejšnjega tedna se bo ohladil, ljudje bomo spet iskali sodelovanje, več bo harmonije in dolgoročno konstruktivnih potez. Tudi Sonce tvori pol Davidove zvezde z vozli in Saturnom (od 31. 3. do 2. 4.) in prinaša energijo pozitivne in konstruktivne naravnanosti, ki hoče načrtno in premišljeno ustvariti več ravnotežja med nasprotujočimi.Nemir in jeza prejšnjega tedna se bosta ohladila. Prišla bo tiha razsodnost, ki izhaja iz ranjenosti, morda zaradi strahu pred zdravstveno krizo. Vikend utegne biti še razburkan, močnejših čustev in prinaša neko srčno rano, nekdo ali nekaj nas lahko prizadene. Toda ravno skozi to rano in krizo bomo z več premišljenosti gradili bolj strpne odnose.Varni odnosi in načrtovanje prihodnosti, hladna trezna zavest pri reševanju težav, če se ne umirimo in delujemo po pravilih, nas bodo povezali. Razum nam ne bo delal najbolje, več bo zmedenosti, napak, laži, a če prisluhnemo notranjemu, lahko najdemo resnice, ki nas bodo osvobajale.