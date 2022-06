Teden v zvezdah: počasi se vlečemo iz zoprnih novic

Pred nami je še en teden z malo aspekti (če izvzamemo Lunine), torej ne bo veliko zunanjih spodbud, a niti ovir ne. Ker so štirje planeti, poleg Saturna in Neptuna Venera in Mars, v svojih znamenjih, lahko sledimo svojim željam, smo čutni, ustvarjalni. Marsikaj bo v naših rokah. Rastoča luna nas kliče k akciji, k doseganju ciljev.

Vikend bo še naporen, Merkur bo skoraj nepremičen, Saturn pri miru, tako lahko ostaja tendenca črnih misli in negativnih novic. Luna v levu nas bo klicala k igri, zabavi, odklopu, umetnosti, naj gre za ustvarjanje ali obisk prireditve. Nato se bo energija izboljševala, vedno bolj bomo začutili, da je življenje treba užiti, se ga veseliti.

V ponedeljek, 6. 6., nam sekstil Sonca in Kirona omogoča, da se soočimo s svojo rano samozavesti ali lastne moči na konstruktiven način. Hkrati je to dan, ko imamo lahko korist od pomembnega zdravitelja, šamana, zdravnika. Več je verjetnosti smiselnih odločitev za naše zdravje.

Sonce nato nima več aspektov, tako nas ne bo nič ne spodbujalo ne oviralo. Njegova postavitev v dvojčka nam da vedeti, da bomo do ciljev najlažje prihajali z iznajdljivostjo in komunikacijo. Mars v ovnu je tudi brez aspektov, vendar nas v svojem domu navdaja z več fizične in prodorne energije, kliče k športni vadbi, fizičnemu delu in podjetnim podvigom.

Merkur bo pridobival hitrost in v petek, 10. 6., še zadnjič tvoril trigon na Pluton. Tako bomo tudi počasi lažje razmišljali, usmerili svoj korak naprej, ne bomo več ujeti v preteklo. Bo pa trigon proti koncu tedna prinesel uvide iz globin, odkrili bomo skrivnosti, vezane na finančne zadeve, težko nam bo kaj skriti, globlje in močneje bomo z besedami vplivali na druge ali obratno. To je idealen aspekt za odkrivanje lastnih psiholoških vzorcev in očiščevanje tistih, ki niso koristni.

Venera je v svojem domu, tako bomo znali užiti življenje, ustvarjati harmonijo, biti privlačni, zaslužiti in prepoznati, kaj je lepo. Približuje se Uranu, s katerim se bo srečala 12. 6., vendar bomo vpliv čutili že prej. Konjunkcija nakazuje velike dvige kriptovalut, sploh bolj znanih. Splača se vam takoj po 12. 6. vsaj nekaj prodati, ker gre Venera nato v kvadrat s Saturnom in se obeta manjši padec. Venera z Uranom nas dela mladostne, vesele, vznemirjene, zaljubljene, električne in promovira svobodno ljubezen.

Počasi se vlečemo iz zoprnih novic, težkih misli, strahov, se odpiramo radosti poletja. Zdaj je čas za veselje, ljubezen, fizično akcijo, podjetnost, ne bo nam manjkalo globljih uvidov. A ker ne bo zunanjih spodbud z aspekti, se moramo sami usmeriti v pozitivno.