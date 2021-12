Teden v zvezdah: počasi se odpira bolj svetla in spodbudna energija

Smo pred mlajem, tako bo do 2. 1. energije manj, namenjena pa bo počitku in sprostitvi. Precej temačni dnevi so za nami, počasi se odpira bolj svetla in spodbudna energija. Prehod iz temačnosti k svetlejši energiji bo dokaj hiter.

Na silvestrovo bomo nemirni, potrebovali bomo dogajanje, najbolj bodo v skladu z nebom tisti, ki se odpravljajo v tujino. Preostali si moramo narediti večer zabaven, aktiven, zanimiv. Glede na spontanost in intenzivnost Lune v strelcu v konjunkciji z Marsom predvidevam, da bo več raket, pokanja. Čutili bomo močno potrebo odgnati staro stran in se odpreti novemu, kar nas vodi v prihodnost.

Prvega in drugega januarja bomo že čutili energijo mlaja, ki prinaša osvoboditev od nečesa, odprtost, svobodo, spremembe. Prvi tedni meseca bodo zdravstveno še naporni, nato se stanje umirja. Drugega januarja Merkur prestopi v vodnarja in nekaj teže, resnosti se bo odmaknilo, več bo radovednosti, pogovorov, razumevanja, bolj objektivnega pristopa. Čeprav se proti koncu meseca vrača v kozoroga in počasi izgublja hitrost, bomo s to spremembo vsaj za nekaj časa prevetrili um in bomo manj črnogledi. Njegova aplikacija z luninima vozloma naznanja, da se nam bo konec tedna odprlo veliko priložnosti za pogovore, dogovore, lahko izvemo marsikaj zanimivega.

Tretjega januarja bo Jupiter v kvadratu z luninima vozloma, kar je v duhovnem pogledu velik pritisk k razvoju, na osebni ravni pa prinaša pretiravanje, dramatiziranje v odnosih, vreme je lahko pretirano, glede na to, da je Jupiter v ribah, bo več dežja v prvih dneh tedna.

Petega januarja retrogradna Venera ponovno tvori sekstil na Neptun in prinaša hrepenenja, navdih, romantiko, zaslužke z umetnostjo, duhovnostjo, mejno vedo, znanjem. Če ne drugega, nas zmehča v odnosih, da ne bomo tako hladni in zadržani.

Proti koncu tedna se bo stopnjevala vesela in spodbudna energija, tako se čim bolj naravnajmo nanjo in tudi zapojmo, zaplešimo, se ljubimo, veselimo. Konjunkcija se zgodi v nadzorovanem kozorogu, toda ko ta izgubi nagon, skoči na plan njegova panska narava in je še bolj intenzivno.

Prazniki bodo prinesli nekaj občutka svobode, osvobajanja. Če se želimo izogniti nemiru, si jih pričarajmo nekoliko bolj vznemirljive, drzne, nenavadne.

Prvi teden novega leta pa prinaša sprva nekaj drame in pretiravanja, nato pa več veselja, priložnosti za romantiko in ljubezen. Veselje, umetnost, duhovnost bodo bolj cenjeni. Na koncu leta vam želim reči hvala, ker cenite mojo veliko ljubezen, astrologijo, in moj izvirni način njene interpretacije. Hkrati pa vam voščim prelepo, harmonično in zdravo 2022.