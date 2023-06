Teden v zvezdah: Paziti se moramo napačnih odločitev in napak

Mlada Luna pridobiva polnost in nas potiska v najbolj produktivno fazo luninega ciklusa. Zadajmo si cilje in se zaženemo proti njim. Nič ni narobe, če imamo dopust, saj bodo dnevi prijetni.

Vikend z Luno v devici nas bo delal pridne, osredotočene na red in delo. Potrebovali bomo stik z naravo. Merkurjevo približevanje v kvadrat z Neptunom nas lahko naredi preobčutljive, spodbudi domišljijo, okrepi intuicijo. Paziti se moramo napačnih odločitev in napak. Čeprav se bo dovršil 26. 6., bo njegov vpliv mogoče čutiti že čez vikend, prav tako kot Mars kvadrat Uran. Izkoristimo to energijo za šport, adrenalinske športe, pride nam lahko prav, da zmoremo dati zelo veliko energije naenkrat iz sebe. A treba je paziti na cesti, ob takem kvadratu je več nezgod, razbite pločevine, tudi eksplozij. Pri vsaki fizični akciji in operiranju z vnetljivimi, eksplozivnimi ali ostrimi predmeti moramo biti zelo pozorni.

Prvi krajec bo 26. 6. in v družbenem pogledu prinaša na plan nek šok, prepir, nepričakovane dogodke, vezane na vlado, pomembne, odločujoče v državi. Pričakujemo lahko nevihto, grmenje … Nato bo krajec prinašal več pogovorov, iskanje harmonije.

V torek, 27. 6., bo Merkur prešel v raka in hitrost naših misli se bo upočasnila. Vedno bolj bomo potrebovali pogovore o čustvih in spregovorili le, ko se bomo počutili varne. Čeprav bo manj potrebe po druženju in pogovorih, bodo pogovori bolj osebni, topli, manj površni, več bo osebnih, iskrenih.

Sonce in Merkur bosta konec tedna blizu skupaj, oba se bosta povezovala v lotos tako s Saturnom kot Jupitrom. To nam da vedeti, da so pred nami dnevi večje jasnosti, produktivno zelo spodbudni, saj prinašajo možnost razvoja. Z načrtom, premišljenostjo, uravnoteženostjo bo mogoče doseči veliko. To so tudi dnevi, spodbudni za začenjanje pomembnejših projektov.

Venerin trigon na Kiron 29. 6. obljublja priložnosti za zdravljenje naših srčnih ran ali ran, vezanih na lastno vrednost.

Teden bo močno obarvan tudi z obratom Neptuna. Ideali ljubezni, saj se Neptun obrača na stopinji višine Venere, so ideali nebeškega, duhovnega. Ideali prinašajo razočaranja. Sprejemanje sebe in drugih takih, kot smo, nam odpira srca. Ob obratu 30. 6. se lahko počutimo negotove, ranljive, povežimo se s svetimi deli nas, da bo lažje.

Še en spodbuden teden. Čez vikend se ne prepustimo iluzijam in zablodam. Na cesti in pri ravnanju z ostrimi in eksplozivnimi predmeti pazimo tudi na začetku tedna. Zaupajmo in predajmo se življenju. Ne idealizirajmo ljudi, modreje je, da jih vidimo, kot so, da bo življenje za vse lažje.