Teden v zvezdah: Paziti se moramo jeze in napadalnosti, ki vznikne iz občutka nemoči

Vstopili smo v jesen, ta konec tedna zapuščamo september. V oktobru bo veliko astrološkega dogajanja, tudi dva mrka, tako da spremembam ne bo mogoče pobegniti. Ker sta oba mrka vezana na slovenski Saturn, bo treba nujno najti red, zatisniti pas in se zavedati resnosti situacije, v kateri smo. Toda slovenski narod se je sposoben soočati s krizo, dovolj delaven in vztrajen je, da bo zmogel iz doline priti še bolj trden in pripravljen na ponovno rast, finančni uspeh.

Vikend z Merkurjevim trigonom na Uran bo spodbudil ideje, zamisli, nas naredil odprte in spodbudil konstruktivno komunikacijo ter čisto konkretno reševanje problemov. Malo več vetra, nekoliko več stresa, toda tudi super idej. Danes pojdimo v akcijo, da nas ne bosta grabila nemir in jeza, jutri, 1. 10., pa malo počijmo, pojdimo v naravo in poskušajmo užiti radosti jeseni.

V ponedeljek, 2. 10., so možni nesporazumi, zmedeno izražanje zaradi Merkurjeve opozicije z Neptunom, toda tudi veliko navdiha in ustvarjalnosti. Trudimo se jasno izražati in ne verjemimo vsega, kar slišimo. Tega dne bomo imeli tudi Venero v harmoniji z Luninima vozloma, tako se kljub mentalni zmedi lahko najdemo, povežemo v harmonijo in razumevanje.

Potreba brskati po manj prijetnih stvareh

V torek, 3. 10., bomo pronicljivi, težko nam bo kaj skriti, po drugi strani pa bomo imeli prav potrebo brskati po manj prijetnih stvareh. Hoteli bomo priti resnici do dna, pa ne glede na to, kakšna je, saj se Merkur sestavlja v trigon z Plutonom. Ker gre za zemeljski trigon, lahko intelektualno moč in pronicljivost uporabimo čisto pri praktičnih načrtih in delovanju.

Marsova konjunkcija z južnim vozlom, ki se bo dogodila v sredo, 4. 10., lahko prinese že kak dan prej več nemira, kako napornejšo zgodbo z vojnih območij in tudi kake ekstremne zgodbe agresije. Na zasebni ravni bodimo pozorni, da iz nemoči ne odreagiramo napadalno.

Merkurjev prehod v tehtnico s četrtkom, 5. 10., prinaša malo manj intelektualne jasnosti in ostrine, toda veliko več prijaznosti, prikupnosti in taktne komunikacije.

Luna pada, kliče, potuje proti krajcu in nas spodbuja k aktivnosti, da se res potrudimo narediti najbolje in dokončati svoje projekte.

Teden pred nami bo vznemirljiv in zanimiv. Paziti se moramo jeze in napadalnosti, ki vznikne iz občutka nemoči. Venera nam bo pomagala k boljšim odnosom na začetku tedna, pozneje pa bo najbolj aktiven planet Merkur, ki simbolizira razum, nemir, tudi spremembe in premike. Intelektualno bomo podprti za dobre premisleke in načrte ter pripravljeni na zanimive spremembe. Čez vikend bomo odprti za zanimive ideje, na začetku tedna nekoliko bolj sanjavi, a ustvarjalni, na sredini pa prodornega pogleda in razuma.