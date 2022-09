Teden v zvezdah: nepričakovani zasuki in šumi v komunikaciji

Merkurjeva retrogradnost še kar prinaša zaplete in čas, ko bo mogoče za nazaj marsikaj predelati. Stop znakov, ki nas ustavljajo, ne spreglejmo, če bomo rinili v rdečo, bomo težave poglabljali.

Po napornem tednu, ki je postavil na preizkušnjo naše odnose, se bomo imeli veliko priložnosti ponovno povezati in skozi vznemirljive trenutke v dvoje pozabiti napetosti preteklosti. Luna gre proti mlaju, tako bo vsak dan malce manj energije, a več priložnosti za introspekcijo. Čez vikend je veliko aspektov, kar pomeni, da se bo marsikaj dogajalo.

Danes bomo imeli priložnost predelati nesoglasja v zasebnih odnosih. Sprva se napetosti lahko poglobijo, nato Venerina harmonija z Luninim vozlom prinaša možnost sprave. Sprejeti drugega takega, kot je, razumeti osnovno razliko med spoloma in imeti rad, tudi ko ne razumeš vzgibov svojega ljubega, to bodo zdravila za napetosti. Biti znamo še malo zmedeni, jutri se umirimo in povežemo z najbližjimi.

Marsov sekstil na Kiron v nedeljo odpira rane poguma, drznosti, moči iti v novo in neznano. Ko se enkrat odprejo, jih lahko pozdravimo. Jutri (18. 9.) nas bo Merkurjeva opozicija z Jupitrom naredila zelo klepetave in polne idej, a tudi raztresene in marsikatera od naših idej bo spodbudnejša v teoriji kot praksi. Sončeva aplikacija v trigon s Plutonom bo prinesla moč in odločnost, vpliv bomo čutili še v ponedeljek. Vse do torka (20. 9.) bomo družabni, v ljubezni bo več vznemirjenja, finančno kaka nepričakovana priložnost več, saj se Venera veže v trigon z Uranom.

V četrtek (22. 9.) spodbudne paralele prinašajo več veselja in optimizma, zanimive priložnosti. V petek (23. 9.) vstopimo v jesen in s konjunkcijo Merkurja in Sonca dobimo dober vpogled v situacijo, v kateri smo, s tem pa tudi več moči in vzvodov za delovanje. Tik preden bo Merkur ponovno v devici, bomo imeli moč z jasnostjo razumeti probleme v odnosih. Čeprav jasnost še ni rešitev, je dober korak proti njej.

Ljubezensko življenje se bo po šoku preteklega tedna spet umirilo in se bomo spet znali povezovati z več harmonije in prijaznosti. Sobota prinaša ustvarjalnost, a tudi nekaj zmede, v nedeljo bomo bolj komunikativni, imeli več življenjske energije. Teden pred nami bo še vedno tudi v znamenju retrogradnega Merkurja, nepričakovanih zasukov, šumov v komunikaciji, težav s tehnologijo, avtomobili.

Hkrati Lunino bližanje mlaju kliče k zaključevanju v preteklosti začetih projektov in pripravo na nove začetke. Vstop v jesen bo kljub vsemu prijeten, saj nam bo dana tudi jasnost, sposobnost videti celotno sliko.