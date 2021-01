Teden v zvezdah: Napetosti se stopnjujejo

Upornost se bo stopnjevala vse do srede, ko bo dosegla vrhunec, ob tem pa se bodo vedno bolj porajali tudi strah, psihične težave, kaos in slaba zdravstvena slika.



Danes (17. 1.) bo mundani kvadrat Jupitra in Urana. To so energije, ki barvajo ves mesec in so bile v zraku že nekaj dni. Gre za močno željo po osvoboditvi izpod pritiskov in situacije, v kateri smo. Ta aspekt lahko prinese tudi letalske nezgode, spremembe, vezane na satelite, in vse, povezano z vesoljsko tehnologijo; na vsakodnevni ravni pa nemir, idealizem in željo po svobodi, ker gre za kvadrat, tudi za ovire pri tej želji in pretirani trmi, da do svobode pridemo. V nedeljo bo Luna spodbudila kvadrat Neptuna na lunina vozla, kar nakazuje slabe zdravstvene številke in veliko kaosa.



V torek, 18. 1., Sonce stopi v vodnarja in dodatno podžiga potrebo po uporu in rojeva željo po osvoboditvi, nas potiska v spremembe. V sredo (20. 1.) bo prvi krajec, za Ljubljano bodo vsi štirje koti na kritičnih stopinjah, tako so možne nepričakovane spremembe, stresljaji, napetosti. Luna v 8. hiši karte prvega krajca bo povezana z Uranom in Marsom, zato lahko pričakujemo krizo, šok, nemir, grobost v boju za pravice. Marsova konjunkcija z Uranom nakazuje nestrpnost, eksplozivnost, nemire, napetosti. Še najbolj se aktivira energija 5. hiše, pritiski, vezani na odpiranje šolstva, so lahko bolj ključni. Na ta dan imamo še polkvadrat Saturna in Neptuna, kar prinaša strah, psihične težave, negotovost, hkrati pa se kaže kot slabšanje zdravstvene slike ali strah pred cepivom, mogoče samo negativne novice o posledicah cepljenja.



V petek (22. 1.) se Saturn poveže negativno na lunina vozla in nakazuje bolečino, strahove in trpljenje ljudstva. Ker je vse skupaj povezano tudi s slovensko Luno, pomeni, da bodo krč, strah, trpljenje vezani tudi na naše kraje, zaradi bolezni ali če nam jo zagode narava.



Smo v sami sredini zgoščanja energij, ki prinašajo krizo v januarju. Ostanimo modri, ne pustimo, da nas novice odnašajo v psihične skrajnosti, ohranimo potrpežljivost. Vse do srede je pomembno, da mirimo svojo nepotrpežljivost, saj si lahko naredimo veliko škode s premočnimi reakcijami. Od srede pa vse do polne lune (28. 1.) bo zdravstvena slika precej slaba in bo panike, strahov in negotovosti res veliko. Ohranimo osredotočenost in modrost. Nič ni tako grozno, kot se bo mogoče zdelo, prihajajo boljši meseci, le mir najdimo v sebi, da se prerinemo skozi to ranljivost, v kateri se bomo znašli. Pomagajmo drug drugemu skozi težke čase.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: