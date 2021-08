Teden v zvezdah: Najtežji del avgusta je za nami, prihajajo lepši časi

Luna je rastoča, tako imamo veliko energije za nove podvige, projekte ali samo dovolj veselja za bolj dinamične počitnice. Najtežji del avgusta je za nami, prihajajo lepši časi. Teden bo prinesel zanimive ideje in nas potisnil tudi v njihovo manifestacijo.



15. 8. bo rastoči lunin krajec, a čeprav bo v škorpijonu, kar nas pogosto povleče do dna, v intenzivno, tokrat zaradi pozicije na zvezdi Ageni prinaša neko jasnino, spoznanje, boljšo komunikacijo in s tem več družbene harmonije.



16. 8. Venera vstopi v svoj dom in hiti proti harmoniji z Luninima vozloma, ki se bo dovršila 22. 8., tako so spet odprta vrata v svet ljubezni, veselja, užitka, predvsem pa k bolj razumevajočim in harmoničnim odnosom.



18. 8. bo mundani polkvadrat Jupitra in Kirona, ki ga čutimo že od Jupitrovega premika v vodnarja in predstavlja rano, bolečino na ravni upanja in zaupanja, predstav in videnja življenja. Nikar preveč ne sledimo paniki, ne glede na to, katera skrajna sila jo ustvarja, ostanimo v sredini, mirni se zavedajmo, da naša pomirjenost, zaupanje, predaja življenju niso pasivno dopuščanje, ampak omogočajo več jasnine videnja in razumevanja.



Večji del tedna se bo močno čutilo, da se Merkur in Mars približujeta, tako bomo hitreje razmišljali, glasno govorili, lahko pridejo bolj do izraza naša okretnost, praktičnost, hitri gibi, učinkovitost. Za tiste, ki imate rojstno ta dva planeta negativno povezana, pa je potrebna previdnost na cesti, saj bo več verjetnosti za nezgode, več bo prehitre vožnje, preveč nemira, lahko pa tudi s svojimi besedami po nepotrebnem grizemo. Ne pozabimo dati iskrenosti skozi filter prijaznosti in sočutja.



Kljub vsemu pa omenjena konjunkcija zaradi približevanja v trigon s stacionarnim Uranom lahko prinese izjemne intelektualne prebliske, adrenalinska doživetja in nas naredi hitre, učinkovite, budne, žive. Uranov obrat nazaj se dogodi konec tedna, tako bo ves teden še pod Uranovim pritiskom ozaveščanja, bujenja, spoznanja. Nekaj nemira bo, a z malo nadzora prinaša prebujenost, odstranitev iluzij. Proti koncu tedna se bližamo ščipu z Jupitrom, tako da bodo pretiravanja, potreba po veličini, izjemnosti od petka dalje pritiskali na nas.



Energije nam torej ne bo manjkalo. Paziti pa bo treba, kaj z njo naredimo, drznost in adrenalinske dejavnosti zahtevajo budnost. Razum bo natančen, hiter, teden je do petka idealen za nakup mobitelov, računalnikov in drugih aparatur. Na cesti bomo prehitro pritisnili na plin, tako da imejmo malo več nadzora nad seboj. Toda ker Venera v tehtnici želi harmonijo, bomo znali z malo občutka spet najti ravnotežje.

Komentarji: