Teden v zvezdah: Na žalost nas čaka naporen teden

Zdaj že rastoča Luna nakazuje, da je več energije, odločnosti in moči za nove začetke. Toda kljub temu je v zraku napetost, da gremo naprej, pa zahteva veliko notranje moči in odločnosti. Ta konec tedna si spočijmo, ker prihajajo naporni dnevi, težje bo miriti strahove, več bo nemira. Šele po tem se bodo v celoti pokazale težave in se napetosti stopnjevale do maksimuma.

Merkur, ki gre v kvadrate s stelijem v kozorogu (na Jupiter 17. 9., na Pluton 21. 9. in na Saturn 23. 9.) ter v opozicijo z Marsom (24. 9.), naznanja obdobje nesporazumov, težke retorike. V tem času bo več nemira, jeze, sovražnega govora, upora proti obstoječemu redu, na plan bodo prišla zelo naporna spoznanja, novice. Ker je T-kvadrat med planeti v kozorogu, Merkurjem in retrogradnim Marsom, s stelijem v kozorogu na vrhu, je jasno, da bodo upori in nemiri samo še bolj zategovali in potiskali ljudi v strah, vladajoče pa v še bolj trd nadzor. Zaradi Marsove retrogradnosti se lahko jezimo ali borimo nekaj za nazaj, nemirne nas dela pretekla problematika. Ker pa se T-kvadrat znajde tudi v karti jesenskega ingresa, so naporni dnevi tudi znanilci bližnje prihodnosti, torej jeseni. Ta T-kvadrat nas tudi opozarja na previdnost na cesti, saj se zaradi prehitre vožnje in nepotrpežljivosti znajo zgoditi zoprne nezgode, tudi s smrtnimi žrtvami. Sami predelujmo jezo, ne stresajmo je na druge, saj s tem sprožamo plaz negativnosti, ki se bo valil naprej. Dobro presodimo tako svoje besede kot dejanja. Ne podpihujmo nasprotij in napetosti, ker poveličevanje svojih prepričanj in poniževanje drugih ne more roditi pozitivnih sadov.



Venera se v noči na torek (22. 9.) z inkonjunkcijo veže na Jupiter in začenja tvoriti jod, ki se zaključi z njeno inkonjunkcijo na Neptun (23. 9.), kar lahko prinaša čustvene rane in ljubezenska razočaranja.



Karta prvega krajca, ki bo v četrtek, 24. 9., nakazuje potrebo po usklajevanju in dogovorih. Veliko bo pogovarjanja o šolstvu in o spremembah, vezanih na to področje. Še vedno bodo odzvanjale tudi težke besede in napetosti.



Na žalost nas čaka naporen teden. Že ves september smo pod pritiskom, toda vrelišče prihaja ravno v teh dneh, od ponedeljka do četrtka. Pazimo na cesti, bodimo previdni s svojimi besedami, predelujmo svojo jezo in ne podpihujmo nasprotja, ker to trenje prinaša samo še več in več težav. Sem ter tja se mi zdi, da smo postali skrajni tako v eno kot drugo stran in da ni več neke zdrave in stabilne sredine. V tem tednu bomo vsi skupaj na preizkušnji, ali se znamo obvladati, zadržati, reagirati po pameti, ne pa paniki.