Teden v zvezdah: možnost nezgod in sporov je v teh dneh večja

Energija se bo čez vikend hitro močno spremenila, tudi čez teden bo utrip življenja drugačen, kot je bil prejšnje tedne. Sonce (20. 3.) in Venera (21. 3.) bosta vstopila v ognjenega ovna – in pomlad bo tu.



Nedeljski prvi lunin krajec nakazuje naporne čase z več negativnega govora in pričkanja, lahko povezanega tudi s tujino. MC karte krajca na Algolu nakazuje javno jezo in pritiske, bitko za vladanje. Mars v dvojčkih je razpet na vse konce, hiter, drzen, nemirne narave, tako bo prinašal več praktičnosti, a tudi nemir in nepotrpežljivost. Čez vikend in v ponedeljek (22. 3.) bomo najmočneje čutili njegov trigon s Saturnom. Malefika nas bosta rinila v naporno intelektualno delo, spodbujala skupinsko garanje, vztrajnost pri fizičnem delu ali športu. Torkov (23. 3.) poldrugi kvadrat Marsa s Plutonom prinaša na plan njegove senčne plati. Manj bo potrpežljivosti, več nemira in jeze, paziti bomo morali, da ne uničujemo živcev in odnosov zavoljo nabrane jeze. V sredo (24. 3.) se bo dovršil kvadrat Merkurja in Marsa, ki prinaša jezo in napetost tudi na družbeni ravni, ne le v osebnih odnosih. Možnost nezgod in sporov je v teh dneh večja. Ker je Merkur v zmedenih ribah in kvadratu s hitrim Marsom, bo toliko več verjetnosti nezgod. Na družbeni ravni bodo prihajale na dan novice o težkih besedah, lahko tudi odločitvah in dejanjih, podkrepljenih s sovraštvom. Mars se 26. 3. združi s severnim vozlom in prinaša na družbeni ravni več vroče krvi, informacije, novice, ki bodo razjezile množico. Ker bo Mars tako aktiven v tem obdobju, preostalih planetov skoraj ne bomo čutili. Merkurjev sekstil z Uranom čez vikend in v ponedeljek bo prinašal zanimive ideje in spodbujal intelektualno moč, zaradi njega bo kak dan več logike in manj ribje zmede. Venera se bliža Soncu in se z njim sreča v petek, kar nekaterim prinaša veselje, ljubezen, zadovoljstvo in radost.



Prehodi planetov v ovna in veliko Marsovih aspektov nas bodo zbudili iz ribjega pasivnega spanca in nas aktivirali. Toda paziti je treba, da ne bomo pregrobi in napadalni, da se postavimo zase na zdrav način.



Z današnjim dnem zapuščamo težko in kaotično zimo in vstopamo v boljše obdobje. Kotni Merkur v karti obljublja spremembe, nekaj jeze in zahrbtnosti, podtikanja, a tudi veliko povezovanja za skupno dobro. Jupiter v deveti hiši obljublja vračanje pravne države in sprostitev fakultet. Kot sem napisala v letnih analizah, bo zima težka, pomlad pa prinese prvo upanje in spremembe na bolje. Vedno bolj se bo pojavljala svetla avtoriteta, ki nam bo dajala upanje na boljše čase.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: